Nava care a blocat canalul Suez poate parasi Egiptul. Decizia a fost luata de un tribunal egiptean

Proprietarii si asiguratorii Ever Date au anuntat duminica ca au ajuns la o intelegere cu Autoritatea Canalului Suez (SCA) cu privire la despagubirile pentru ca esuarea navei si blocare traficului pe Canalul Suez, in luna martie.Nava a fost tinuta sub ordonanta judecatoreasca intr-un lac situat intre doua brate ale canalului, de cand a fost deblocata, pe 29 martie, in timp ce SCA a solicitat despagubiri de la proprietarul sau japonez Shoei Kisen si asiguratorii sai.Ahmed Ali, un avocat care il reprezinta pe Shoei Kisen, a declarat marti ca a fost informat despre decizia de ridicare a ordinului.SCA a anuntat ca nava va fi lasata sa navigheze miercuri, cand va avea loc o ceremonie pentru a marca plecarea acesteia.Nava de 400 de metri, una dintre cele mai mari nave pentru containere din lume, va fi insotita de doua remorchere si doi ghizi, au declarat surse ale Canalului Suez.