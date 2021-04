Cat costa repunerea pe linia de plutire a navei care a produs haosul din Canalul Suez. Proprietarii trebuie sa plateasca un miliard de dolari

Canalul Suez, blocat sase zile

Uriasa nava Ever Given este oprita pe malul Canalului, pana la finalizarea investigatiei si plata facturii pentru repunerea pe linia de plutire - spun autoritatile.Va fi lasata sa se deplaseze doar cand se va ajunge la un acord privind plata despagubirilor. Suma acopera cheltuielile cu echipamentele si utilajele folosite, deteriorarea canalului si forta de munca. 800 de oameni au lucrat la eliberarea navei.Canalul Suez, una dintre cele mai importante cai navigabile din lume, a fost blocat sase zile - timp in care s-a format o coada de 400 de alte nave incarcate inclusiv cu marfuri sensibile, cum ar fi animalele vii.Stirea blocarii Canalului Suez de catre o nava-container de dimensiuni faraonice (400 de metri lungine, comparat cu latimea de 200 de metri a canalului) a facut in cateva ore inconjurul lumii, pe 23 martie.Nava Ever Given a fost repusa pe linia de plutire dupa sase zile , punand capat unei crize economice care se prefigura, avand in vedere volumul de marfuri care tranziteaza Canalul Suez.