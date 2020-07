Nava Ocean Viking a primit autorizatia de a-i debarca pe cei 180 de migranti de la bord in Sicilia

"Am primit instructiuni din partea autoritatilor maritime italiene de a-i debarca pe cei salvati si aflati la bord in Porto Empedocle. Nava (Ocean Viking) se indreapta in acest moment spre portul respectiv in care credem ca vom ajunge luni dimineata", a explicat ONG pentru AFP, care are un jurnalist la bord.Cei 180 de migranti, printre care se afla pakistanezi, nord-africani, eritreeni si nigerieni, au fost salvati de nava SOS Mediterana in patru operatiuni distincte, in 25 si 30 iunie. 25 dintre ei sunt minori.Dupa mai multe solicitari pe langa autoritatile italiene si malteze, Ocean Viking nu a primit pana acum decat raspunsuri negative din partea celor doua tari si tensiunea crescuse brusc la bord in asemenea masura incat nava se declarase vineri in "stare de urgenta", ceea ce constituie o premiera.O mica parte dintre migranti ameninta echipajul, unii s-au aruncat in apa, altii au comis tentative de suicid. Sosirea duminica la bord a unui medic italian, care le-a promis o debarcare iminenta, a permis revenirea la calm.Migrantii au fost testati pentru COVID-19 si ar urma sa fie plasati in carantina. Ei ar putea fi transferati la bordul unei nave de carantina si sa astepte acolo sa ajunga pe uscat. In timp ce numerosi migranti continua sa fuga din Libia, navele umanitare si-au reluat activitatile de salvare, intrerupte in mare parte de criza coronavirusului