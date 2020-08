Cum a ajuns nava care a transportat cele 2.750 de tone de nitrat de amoniu la Beirut sa fie inmatriculata in Republica Moldova

Precizarile Agentiei Navale vin dupa ce presa a scris ca cele doua explozii de proportii in zona portului din Beirut au fost provocate de cele 2.750 tone de nitrat de amoniu, transportate acum 6 ani de cargoul Rhosus sub pavilionul Republicii Moldova, dar proprietate a unui afacerist rus, relateaza RFI Romania. In acest context, fostul premier moldovean, Maia Sandu, sustine ca aceasta nava s-ar fi inregistrat in schimbul mitei. Liderul PAS mai declara ca Republica Moldova se afla de multi ani pe lista neagra din cauza faptului ca inregistreaza nave care desfasoara activitati ilegale.Pe de alta parte, Agentia Navala a Republicii Moldova anunta ca Nava Rhosus (IMO 8630344) a fost inregistrata in Registrul de Stat al Navelor la 23.02.2012, iar din anul 2014 nu mai naviga sub Pavilionul de Stat al Republicii Moldova. Proprietarul navei, potrivit Registrului de Stat al Navei, este o companie inregistrata in Panama. Totodata, nava a fost transmisa in navlosire conform contractului (bareboat charter) la o companie din Insulele Marshall."Nava Rhosus a fost antrenata in voiaj intre portul Batumi ( Georgia ) spre Mozambic. Pe durata voiajului, echipajul a depistat o defectiune tehnica, remedierea careia nu a fost posibila pe parcursul voiajului si la 21 noiembrie 2013 a intrat in portul Beirut ( Liban ), cu scopul remedierii acesteia si continuarea voiajului in siguranta. Datorita faptului ca armatorul navei avea probleme financiare, au aparut revendicari comerciale care a adus la retinerea navei si marfii in portul Beirut. De mentionat ca, nava nu a fost retinuta din cauza deficientelor tehnice, ci din cauza aplicarii retinerii pentru datoriile armatorului", sustin reprezentantii Agentiei Navale a Republicii Moldova.Cu toate acestea, rapoartele de inspectie ale Memorandumului de intelegere privind controlul statului port la Marea Mediterana, a carui stat membru este Libanul, arata ca nava Rhosus a fost inspectata ultima data la 8 iunie 2013 in portul Saida, fara a fi retinuta, iar informatii privind retinerea navei Rhosus in portul Beirut, in noiembrie 2013, nu figureaza, mai precizeaza Agentia Navala.De asemenea, autoritatile portuare pot retine nava sau marfa din cauza unor revendicari aparute."Retinerea a fost aplicata navei si marfii, cea din urma fiind stocata intr-un depozit portuar din portul Beirut. In rezultatul celor mentionate, proprietarul navei a abandonat nava si echipajul. Mentionam ca marfa transportata de aceasta nava la care se face referinta in sursele mass-media, a fost depozitata de autoritatile din Liban in depozitele portuare, si nu erau la bordul navei Rhosus. Avand in vedere cele mentionate, Agentia Navala a Republicii Moldova s-a autosesizat si va acorda toata informatia de care dispune autoritatilor interesate pentru desfasurarea investigatiilor", au mai declarat reprezentantii autoritaiilor.In acest context, fostul premier Maia Sandu a declarat ca "Intr-o tara unde lucrurile se fac corect, unde institutiile statului nu participa in scheme, inregistrarea unor astfel de nave ar fi fost imposibila. O stire cutremuratoare a venit din Liban, unde o explozie puternica a distrus portul si o parte a orasului Beirut. Suntem cu gandul la familiile victimelor si regretam ca aceasta tragedie are si conexiuni cu tara noastra. Cu coruptia din tara noastra, daca este sa fim mai exacti. Nava care transporta ilegal substanta exploziva a fost inregistrata sub pavilion moldovenesc".Maia Sandu a mai precizat ca "Intr-o tara unde lucrurile se fac corect, unde institutiile statului nu participa in scheme, inregistrarea unor astfel de nave ar fi fost imposibila. Republica Moldova se afla de multi ani in lista neagra din cauza faptului ca inregistreaza nave ce desfasoara activitati ilegale. Coruptia ucide. Nu doar aici, in Moldova, dar si in alte parti ale lumii". Maia Sandu va solicita deputatilor PAS sa faca toate demersurile necesare pentru a afla "cum a fost posibila inregistrarea unei astfel de nave sub pavilion moldovenesc, cine sta in spatele acestor faradelegi si care sunt solutiile.Aflat intr-o vizita la Moscova , seful statului, Igor Dodon , nu a avut nicio reactie pe marginea acestui subiect.