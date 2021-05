Nava SpaceX a ajuns pe Pamant. Momentul in care echipajul este recuperat din capsula VIDEO

Ambarcatiuni au fost trimise pentru a recupera capsula si pe astronauti dupa misiunea lor de mai mult de 160 de zile in spatiu.Echipajul, format din trei americani si un japonez , a spus ca se simte bine, potrivit Agentiei Spatiale Americane.Capsula a amerizat noaptea, la ora 2.56 (6.56 GMT), in Golful Mexic , in largul orasului Panama, in Florida, dupa sase ore si jumatate de zbor de la SSI, potrivit imaginilor difuzate de un aparat de cautare de inalta altitudine al NASA.Americanii Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker si japonezul Soichi Noguchi au fost in noiembrie primii astronauti ai unei misiuni "operationale" care au fost transportati pana pe Statie de societatea spatiala a lui Elon Musk , ce s-a impus ca un partener solid al NASA.Sapte astronauti se afla in continuare la bordul Statiei Spatiale Internationale.