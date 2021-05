Navalnii, vizat in trei anchete penale noi. Ce acuzatii i se aduc

Opozantul, in varsta de 44 de ani, anunta ca a fost vizitat in celula de catre un inspector al puternicului Comitet rus de ancheta, insarcinat cu principalele anchete penale."Mi-a spus ca in scumpa noastra Rusie se ancheteaza trei noi cazuri grave. Si ca 21 de anchetatori se ocupa de asta, la cel mai inalt nivel. Iar in fiecare dintre ele, infractorul sunt eu", scrie el."Puternica mea organizatie infractionala ia amploare. Comit tot mai multe fapte penale", ironizeaza el, adaugand ca este "un geniu" al raului.Incarcerat in ianuarie, la intoarcerea in Rusia dupa ce a fost ingrijit in Germania in urma unei otraviri cu noviciok de care acuza Kremlinul, Navalnii a fost condamnat la doi ani si jumatate de inchisoare intr-un caz de frauda denuntat de opozitie.El isi ispaseste pedeapsa intr-o inchisoare din regiunea Vladimir, situata la aproximativ 100 de kilometri est de Moscova , unde a facut in aprilie greva foamei, in semn de protest fata de conditiile detentiei.Dupa arestarea sa, urmata de manifestatii reprimate dur de politie, autoritatile ruse si-au sporit presiunile impotriva miscarii anticoruptie a opozantului.Justitia rusa examineaza in prezent o cerere de clasare a organizatiei Fondul luptei impotriva coruptiei (FBK) si a birourilor regionale ale lui Navalnii drept "extremiste", ceea ce expune membrii si colaboratorii unor pedepse dure.Odata cu apropierea alegerilor legislative, prevazute in septembrie, Parlamentul rus urma sa adopte marti, in a doua lectura, o lege care le interzice persoanelor implicate in organizatii "extremiste" sa participe la scrutine.Echipa lui Aleksei Navalnii denunta o manevra care vizeaza sa interzica accesul sustinatorilor acestuia in alegeri - in contextul in care popularitatea presedintelui rus Vladimir Putin este in declin, din cauza unei stagnari economice.