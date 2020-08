Navalnii ar fi fost supravegheat intens de agenti FSB inainte de presupusa otravire

Navalnii era urmarit de ofiteri FSB in civil, inca inainte sa i se faca rau in timpul unui zbor cu avionul. Acesta era urmarit de ofiteri FSB in civil, dar si urmarit prin intermediul camerelor de supraveghere publice, relateaza Moskovsky Komsomolets.Citand surse din cadrul serviciilor de securitate, ziarul descrie ce a facut opozantul rus inainte sa i se faca rau. Relatarea contine chiar si numarul de camere rezervate de echipa sa la hotel, dar si faptul ca Navalnii a ales sa nu doarma in camera rezervata pe numele sau.Se pare ca cei care il supravegheau si-au dat seama ca ar fi stat intr-un apartament inchiriat de un suporter al sau, dupa ce acesta din urma a facut o comanda pentru livrarea de sushi pentru Navalnii."Amploarea supravegehrii nu ma surprinde de loc, eram perfect constienti de ea", a scris, pe Twitter , purtatoarea sa de cuvant, Kira Yarmysh."Ce este surprinzator, totusi, este ca (serviciile de securitate) nu se feresc sa o descrie", a adaugat ea.Sursele din domeniul securitatii au declarat pentru Moskovsky Komsomolets ca urmarirea miscarilor lui Navalnii nu ar fi dezvaluit contacte suspecte care ar putea avea legatura cu imbolnavirea sa. Mai mult, sursele ar fi precizat ca, daca opozontul lui Vladimir Putin a fost otravit, acest lucru a avut loc fie in aeroport, fie in avion.In prezent, Alexei Navalnii este in coma. El a fost adus sambata dimineata in Germania, pentru a fi tratat la Berlin, dupa o zi in care apropiatii opozantului rus au acuzat autoritatile rusesti ca incearca sa blocheze plecarea acestuia din spitalul din orasul siberian Omsk.