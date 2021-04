Aleksei Navalnii, bolnav si aflat in greva foamei de trei saptamani, a fost transferat la un spital de detinuti

EUROPENII, INGRIJORATI

"O comisie de medici (...) a decis transferul lui Aleksei Navalnii la o unitate spitaliceasca pentru condamnati care se afla pe teritoriul Coloniei Penitenciare dumarul 3 in regiunea Vladimir", a anuntat luni, intr-un comunicat, serviciul carceral al acestei regiuni."Starea sanatatii lui A. Navalnii este considerata satisfacatoare in prezent. El este consultat zilnic de catre un medic-terapeut", precizeaza autoritatile."Cu acordul pacientului, i s-a prescris o terapie cu vitamine", potrivit aceleiasi surse.Starea sanatatii opozantului este cu atat mai ingrijotatoare cu cat acesta a supravietuit, in urma cu mai putin de un an, unei otraviri cu o substanta neurotoxica de tip notivicok. Potrivit sustinatorilor sai, acesta risca grave probleme cardiace si renale, care-i pot cauza moartea. Navalnii, care a anuntat ca intra in greva foamei la 31 martie , pentru a denunta tratamentul la care este supus in inchisoare si din cauza ca nu este tratat de dureri puternice de spate, a anuntat pe retele de socializare ca bea doar apa.El spune ca a fost amenintat cu hranirea cu forta, o optiune pe care autoritatile rusesti o au in cazul in care un detinut refuza sa se alimenteze. Uniunea Europeana, "foarte ingrijorata" cu privire la starea sanatatii lui Navalniai, a cerut cu putin inainte, luni, ca acesta sa fie spitalizat.Inaltul Reprezentant UE pentru Politica Externa Josep Borrell a deplans luni o intensificare a tensiunilor cu Rusia , a catalogat drept "foarte periculoasa" situatia la frontiera Rusiei cu Ucraina si a subliniat ca UE considera Moscova "vinovata" de starea sanatatii lui Navalnii."Relatiile cu Rusia nu se imbunatatesc. Din contra, tensiunea creste in diverse domenii", a denuntat Borrell inaintea unei reuniuni prin videoconferinta a minisstrilor de Externe ai Celor 27.El a evocat expulzarea unor diplomati de catre Moscova si Praga intr-un scandal de spionaj si starea sanatatii "foarte ingrijoratoare" a lui Navalnii.Germania si Franta insista asupra unui "tratament medical adecvat" din partea unor medici care sa se bucure de "increderea" lui Navalnii si cer eliberarea imediata a opozantului. Statele Unite au avertizat duminica cu privire la "consecinte" in cazul in care Navalnii ar muri in inchisoare.