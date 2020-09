Navalnii sustine ca s-a gasit noviciok si pe corpul sau si solicita Moscovei sa ii dea hainele inapoi, care ar fi "o proba vitala" / "M-au trimis complet gol in Germania"

"Inainte de a fi autorizat sa fiu adus in Germania, ei mi-au luat toate hainele si m-au trimis complet gol. Avand in vedere ca s-a gasit noviciok pe corpul meu si ca o metoda de infectare prin contact este foarte probabila, hainele mele sunt o proba materiala foarte importanta", a scris pe blog Navalnii, care se afla in prezent in convalescenta intr-un spital la Berlin."Cer ca hainele sa fie atent ambalate intr-un sac de plastic si sa-mi fie inapoiate", adauga opozantul."Iubirea vindeca"Navalnii, caruia i s-a facut rau in timpul unui zbor in Rusia , la 29 august, a fost internat mai intai intr-o institutie din Siberia, dupa care a fost transferat in Germania, unde s-a conchis ca a fost otravit cu noviciok - un agent neurotoxic conceput de catre specialisti sovietici in scopuri militare. Moscova a respins aceasta posibilitate, in pofida concluziilor in acest sens ale unor laboratoare - german, francez si suedez.Potrivit sustinatorilor lui Navalnii, urme de noviciok au fost gasite pe o sticla de apa luata din camera de hotel la care a stat in Siberia.Navalnii a luat luni in deradere verificari preliminare efectuate de Politia rusa a Transporturilor, din cauza spitalizarii sale, dupa ce i s-a facut rau in avion, insa fara a deschide o ancheta oficiala.Este "ca si cum as fi cazut intr-un supermarket si mi-as fi rupt piciorul".Politia a anuntat, la randul sau, intr-un comunicat, ca investigatiile "continua" si ca a interogat pana in prezent "aproximativ 200 de persoane" care s-au aflat in contact cu Navalnii sau care au fost martore ale sejurului sau in Siberia.Politia a anuntat ca a trimis cereri de asistenta juridica Germaniei, Frantei si Suediei, care au ramas "fara raspuns".O purtatoare de cuvant a opozantului, Kira Iarmis, a apreciat intr-un mesaj postat pe twitter ca "Ministerul rus de Interne face totu pentru a ascunde crima si nu pentru a o solutiona".Ea anunta ca a fost convocata de catre Politia Transporturilor la interogatoriu si ca si-a anuntat intentia de a nu se prezenta, acuzand autoritatile ca tataganeaza procedurile, cu scopul de a nu deschide o ancheta penala.Ivan Jdanov, un membru al echipei opozantului Kremlinului, a confirmat ca Politia rusa a transporturilor a convocat-o, intre altii pe purtatoarea de cuvant a lui Navalnii la interogatoriu in cadrul anchetei prealabile.Termenul de 30 de zile al deschiderii unei anchete cu privire la un caz penal a trecut, iar persoanele convocate nu intentioneaza sa se prezinte, a precizat Jdanov.Intr-o noua postare pe Instagram, Navalnii i-a adus un omagiu sotiei sale, Iulia, care in timpul celor trei saptamani cat s-a aflat in coma, "venea sa vorbeasca, sa canta cantece, sa puna muzica"."Acum stiu sigur, multumita experientei mele, ca iubirea vindeca si readuce la viata", scrie el.