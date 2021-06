Aleksei Navalnii a fost transferat inapoi de la spital in colonia penitenciara Pokrov

"Bloggerul Navalnii a fost transferat catre colonia penitenciara Pokrov", a anuntat un purtator de cuvant al serviciilor penitenciare ruse FSIN, citat de agentia TASS. Informatia a fost confirmata pe Twitter de echipa opozantului.Navalnii este inchis de mai multe luni intr-o colonie penitenciara, la circa 100 km est de Moscova . El a fost arestat pe 17 ianuarie pe un aeroport din Moscova, la revenirea in tara dupa ce a fost tratat in Germania in urma tentativei de asasinare cu agentul neurotoxic Noviciok, din august anul trecut.Disidentul, cel mai marcant critic din Rusia al presedintelui Vladimir Putin , a denuntat ca motivate politic acuzatiile de frauda datand din 2014 pentru care a fost condamnat la o pedeapsa de 2 ani si jumatate, verdict criticat de altfel si pe plan international.Serviciile penitenciare ruse au anuntat la 19 aprilie ca au decis sa-l transfere pe Navalnii, care era de trei saptamani in greva foamei, la un spital pentru detinuti, apreciind ca starea sa de sanatate este "satisfacatoare". Potrivit aceleiasi surse, "cu acordul pacientului, i s-a prescris o terapie pe baza de vitamine". Navalnii anuntase la 31 martie ca inceteaza sa mai manance in semn de protest pentru ca i se refuza accesul la un medic din afara inchisorii, in care sa aiba incredere si care sa-l trateze pentru dureri acute de spate.