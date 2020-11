Navele de suprafata rusesti vor primi noi mijloace pentru lupta impotriva submarinelor

"Testele de stat ale noului complex de rachete antisubmarin Otvet au fost finalizate. Acestea s-au desfasurat, incepand din anul 2019, de la bordul primei fregate Proiect 22350 din productia de serie, Amiral Kasatonov", a transmiss Tass, potrivit publicatiei DefenseRomania.ro Potrivit precizarilor acesteia, in prezent, se desfasoara pregatirea documentatiei tehnice si in decembrie sau ianuarie, complexul Otvet va fi introdus in inzestrare. Ministerul rus al Apararii a inceput deja achizitionarea complexelor de acest tip din productia de serie, pentru nevoile Fortelor Navale.Sursa a mentionat ca noile complexe de rachete Otvet vor fi introduse in dotarea majoritatii navelor de suprafata ale flotei, inclusiv a crucisatorului purtator de rachete Amiral Nakhimov, care este supus unui proces de modernizare.Dupa cum a anuntat adjunctul ministrului rus al apararii, Aleksei Krivoruchko, inca din luna septembrie a anului trecut, complexul Otvet a trecut testele de stat, iar compania dezvoltatoare a acestuia, concernul MPO Gidropribor, a inceput productia experimentala in serie.Potrivit datelor provenite din surse deschise, Otvet este o racheta dirijata antisubmarin, care este lansata cu ajutorul instalatiilor de lansare universale 3S-14, folosite, de asemenea, pentru rachetele de croaziera antinava Kalibr, Onyks si Zircon. In capul rachetei Otvet se afla o torpila antisubmarin, cu autodirijare, de dimensiuni reduse. Ajunsa in raionul tintei, racheta elibereaza torpila in apa cu ajutorul unei parasute, dupa care aceasta continua in mod independent cautarea submarinului adversarului, folosind propria statie hidroacustica. Distanta maxima de tragere a rachetei complexului Otvet, in varianta pentru navele de suprafata, este de 40 de kilometri.Pe 28 octombrie, Serviciul de presa al Flotei de Nord a anuntat ca fregata Amiral Kasatonov a efectuat lansarea unei rachete antisubmarin, intr-un poligon de pregatire pentru lupta al flotei din Marea Barents. Unul dintre submarinele nucleare ale flotei a supravegheat miscarea in apa a torpilei, din momentul separarii de racheta. La momentul respectiv, reprezentantii Flotei de Nord nu au precizat despre ce racheta este vorba."Navele de suprafata rusesti dotate cu complexul de rachete Kalibr-NK dispun de una sau mai multe instalatii universale de lansare de tip 3S-14, cu cate opt celule fiecare.Acestea pot sa lanseze rachete antinava 3M55 Onyks sau 3M22 Zircon, precum si trei tipuri de rachete din familia Kalibr. Este vorba despre rachete antinava 3M54, rachete de croaziera 3M14 (pentru tinte terestre) si rachete-torpile 91RT2.Potrivit surselor deschise, in ceea ce priveste rachetele-torpile, instalatia poate intrebuinta mai multe versiuni ale acestora, respectiv 91R1, 91RU, 91RUK (91RE1) sau 91RT2 (91RTE2). Dupa cate se pare, noua racheta antisubmarin Otvet a fost dezvoltata pe baza versiunii 91RE1", scriu cei de la DefenseRomania.