"Negocieri asupra armelor nucleare intre SUA si Viena".

S-au dezvaluit putine despre negocierile cu privire la controlul armelor, insa trimisul SUA a spus clar ca ele vor fi despre armele nucleare, dand de inteles ca vor include inlocuirea Tratatului pentru reducerea armelor strategice (START), ce expira in februarie."Vom vedea", a spus emisarul special prezidential al SUA pentru controlul armelor, Marshall Billingslea, cand a sosit cu delegatia sa la palatul ce se afla langa Ministerul de Externe al Austriei, intrebat de Reuters la ce se asteapta de la negocieri. El a refuzat sa faca mai multe comentarii cu privire la continutul negocierilor.Interlocutorul sau rus, ministrul-adjunct de externe Serghei Riabkov, a fost de asemenea succint, declarandu-le jurnalistilor la scurt timp dupa aceea: "Vom vedea, vom vedea. Suntem intotdeauna plini de speranta".Departamentul de Stat american a anuntat ca Billingslea se va afla luni si marti la Viena pentru negocieri.Noul START, semnat de predecesorul lui Trump, Barack Obama , in 2010, limiteaza la 1.550 numarul de focoase nucleare operationale pentru SUA si Rusia. El ar putea fi extins cu o perioada de pana la cinci ani daca ambele parti vor accepta acest lucru.Presedintele american Donald Trump a indemnat in repetate randuri China sa se ralieze SUA si Rusiei in negocierile asupra unui acord care sa inlocuiasca Noul START. China, care ar avea potrivit estimarilor circa 300 de arme nucleare, a respins in mod repetat propunerea lui Trump.