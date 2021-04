"Dezacorduri serioase" intre SUA si Iran in negocierile din dosarul nuclear iranian: "Rezultatul este inca incert"

Este probabil ca discutiile sa necesite mai multe runde, rezultatul lor continua sa fie incert si nu sunt aproape de incheiere, a declarat reporterilor oficialul de rang inalt al Departamentului de Stat al SUA intr-o conferinta telefonica.Principalele diferente se refera la sanctiunile pe care SUA vor trebui sa le elimine si la ce masuri va trebui sa adopte Iranul pentru a relua respectarea obligatiilor de a-si reduce programul sau nuclear, a declarat oficialul, sub protectia anonimatului."Continua sa exista dezacorduri si, in anumite cazuri, unele destul de importante", a declarat acesta."Nu suntem aproape de incheierea acestor negocieri. Rezultatul este inca incert. Am facut unele progrese. Discutiile au fost practice si productive, cu multe diferente care vor trebui sa fie depasite".Anterior, partile europene la acordul nuclear iranian au declarat ca s-au inregistrat progrese in primele doua runde de negocieri indirecte SUA-Iran, dar exista inca obstacole majore de depasit.Iranul, Marea Britanie, China , Franta, Germania si Rusia discuta la Viena pentru a stabili pasii necesari de urmat pentru a se reveni la acordul international din care fostul presedinte Donald Trump a retras SUA in 2018.Discutiile vor fi reluate saptamana viitoare.Wall Street Journal, citand doua persoane familiare cu dosarul, scrie ca Washingtonul este deschis sa relaxeze sanctiunile privind terorismul adoptate impotriva bancii centrale a Iranului, a petrolului produs si a companiilor petroliere, precum si a unor sectoare economice cheie, printre care industriile otelului si aluminiului.Analistii considera ca este inevitabil ca SUA sa relaxeze o parte din sanctiunile sale legate de terorism daca se doreste o reinviere a acordului, deoarece in caz contrar, Iranul nu va fi in masura sa reia exportul de petrol.Ziarul a citat un inalt oficial european care a afirmat ca Washingtonul a semnalat, de asemenea, posibilitatea reducerii sanctiunilor in cazul unor sectoare precum textilele, autoturismele, transportul maritim si asigurarile, dar a citat mai multe persoane familiarizate cu problematica care au declarat ca oficialii americani nu au oferit o propunere detaliata.