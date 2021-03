In ciuda apelului autoritatilor, mii de germani au plecat in vacanta de Pasti in Mallorca in acest weekend

Doar sambata 60 de avioane din Germania au aterizat la Palma, capitala insulei spaniole, alte 70 de avioane fiind asteptate duminica, a anuntat aeroportul.Numai compania Eurowings a intreprins spre Mallorca 44 de curse, sambata si duminica, cu decolari de pe noua aeroporturi germane, adica de aproape patru ori mai mult decat in weekendul precedent.Compania nu a dat cifre exacte privind pasagerii, dar toate zborurile au fost "destul de bine rezervate", a indicat un purtator de cuvant. Totusi, numarul curselor ramane cu 40% mai mic fata de perioada dinaintea pandemiei.In ce o priveste, Tui a afirmat ca a adus pe insula aproape 2000 de turisti, in 15 avioane cu decolare de pe cinci aeroporturi germane. Zborurile nu au fost rezervate in intregime, gradul de ocupare fiind "la acelasi nivel ca in weekendul trecut", a spus un purtator de cuvant.Mallorca si alte insule din arhipelagul Baleare au fost scoase de guvernul german de pe lista zonelor cu risc de coronavirus, la 14 martie, dupa ce numarul de infectari noi raportate la 100.000 de locuitori a ramas sub 50 timp de sapte zile. In prezent incidenta la sapte zile este de 28,71, conform Ministerului spaniol al sanatatii.In aceste conditii, germanii care merg in vacanta pe insula nu mai trebuie sa se carantineze si sa se testeze la intoarcere, ceea ce a determinat un boom de rezervari de Paste. Totusi, de marti toti pasagerii care vin din strainatate trebuie sa prezinte un test de coronavirus negativ, iar guvernul german i-a sfatuit in general pe cetateni sa nu calatoreasca, in tara sau in strainatate, mobilitatea fiind considerata un vector important al pandemiei.In ansamblu, numarul de zboruri inregistrate in Germania in aceasta perioada ramane cu 51% mai mic fata de cel din ultima vacanta de Pasti de dinainte de pandemie, in 2019. Vacanta de Pasti a inceput in acest weekend in majoritatea landurilor.Potrivit cotidianului local in limba germana Mallorca Zeitung, turistii germani care au un rezultat pozitiv la un test de coronavirus facut in timp ce se afla pe insula pot petrece perioada obligatorie de carantina pe gratis la unul din hotelurile special amenajate, nefiind nevoie decat de cardul european de asigurare EHIC (European Health Insurance Card).Pe de de alta parte, la o saptamana dupa ce mii de oameni au demonstrat saptamana trecuta impotriva restrictiilor anticoronavirus in orasul Kassel din centrul Germaniei, doar circa 300 de persoane s-au adunat duminica dupa-amiaza pentru un protest similar in orasul Darmstadt, din sud-vestul tarii, a consemnat dpa.Numarul participantilor la mitingul organizat de Querdenken (Gandirea Laterala) a fost estimat la inceputul dupa-amiezii de politie la 300 de persoane, desi fusese autorizata participarea a 1500 de oameni. In paralel, aveau loc mai multe contramanifestatii.Acum o saptamana, la Kassel, peste 20.000 de oameni au luat parte la un protest autorizat doar pentru 6000 de oameni si care a prilejuit ciocniri violente pe alocuri, iar regulile anticoronavirus, inclusiv purtarea mastii, nu au fost respectate.