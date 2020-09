Nepoata renumitului creator de moda Gucci isi acuza familia ca a ascuns decenii de abuzuri sexuale

Alexandra Zarini sustine ca fostul sot al mamei sale, Joseph Ruffalo, s-ar fi urcat gol in patul ei si o mangaia cand era mica, potrivit Daily Mail Ea sustine ca fostul sot al mamei sale a abuzat-o sexual timp de 16.Intr-un proces intentat in California, Zarini, in varsta de 35 de ani, sustine ca atat mama ei, Patricia Gucci, cat si bunica acesteia, Bruna Palombo, stiau de abuz si au amenintat-o sa pastreze tacerea.De asemenea, ea a lansat o declaratie video prin intermediul Fundatiei pentru copii Alexandra Gucci, spunand ca este de datoria ei sa "expuna conceptiile gresite" din jurul abuzurilor sexuale asupra copiilor.Stranepoata lui Guccio Gucci a intentat un proces impotriva a trei membri ai familiei.