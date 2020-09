Nepotul lui Pablo Escobar a gasit o comoara in peretele unei locuinte a unchiului sau. Ar fi fost ghidat de o "viziune"

El sustine ca totul a pornit de la o viziune, care l-a condus la ascunzatoare. Banii ar fi fost ascunsi cu decenii in urma, anumite bacnote fiind atat de deteriorate incat nu au mai putut fi folosite.Nicolas Escobar povesteste ca asta nu e tot. A mai descoperit o masina de scris, mai multe telefoane, un studiu, o camera foto si un film inca nedevelopat, potrivit BBC, citat de Digi24.ro "De fiecare data cand stateam in living si priveam spre parcare, vedeam un barbat care intra in casa apoi disparea", explica Nicolas.Pablo Escobar, cunoscut si drept "regele drogurilor", a condus cel mai mare cartel din Medellin, castigand miliarde de dolari. Se spune ca, inainte sa fie ucis in 1993, fiind responsabil pentru peste 6.000 de crime, si-ar fi ascuns averea in mai multe locuri, fara sa lase indicii asupra ascunzatorilor.