Schimbare de forte in Israel. Netanyahu, termen de doua saptamani pentru a evacua locuinta pe care a ocupat-o timp de 15 ani

Aparent, Netanyahu, care ocupa imobilul respectiv de 15 ani, dintre care ultimii 12 ani consecutiv (1996-1999 si 2009-2021), intarzie mutarea, ceea ce l-a determinat pe Benet sa-i trimita vineri un mesaj liderului opozitiei pentru a parasi resedinta in maximum doua saptamani.Benet, liderul partidului Yamina si un ultranationalist religios, va ocupa functia de prim-ministru in primii doi ani de legislatura, pana in august 2023, cand va preda functia partenerului sau de coalitie, centristul laic Yair Lapid, liderul formatiunii Yesh Atid (Exista un viitor) si arhitect al asa-numitului "executiv al schimbarii".Noul premier nu are intentioneaza sa se mute cu familia pe strada Balfour din Ierusalim, dar va ramane in casa lor din Raanana, un oras bogat la nord de Tel Aviv, pentru ca cei patru copii ai sai sa nu fie nevoiti sa-si schimbe scoala. El intentioneaza insa sa foloseasca resedinta oficiala in zilele cand activitatea guvernului il va retine la Ierusalim, precum si pentru evenimente oficiale si pentru a primi demnitari straini.Presa israeliana a comunicat saptamana aceasta - citand surse anonime din cabinetul Netanyahu - ca acesta ar fi ordonat echipei sale sa distruga unele documente confidentiale pe care le pastra in resedinta oficiala duminica trecuta, cand parlamentul a validat guvernul schimbarii. Fostul premier si sotia sa Sara intentioneaza sa se mute la casa lor de vacanta din Cezareea, un oras de coasta, timp de cateva luni, in timp ce apartamentul lor din Ierusalim va fi amenajat cu echipamente speciale de securitate.