Netflix a dezvaluit lista celor mai urmarite filme de pe platforma

Serviciul de streaming a transmis Bloomberg ca filmul de actiune "Extraction", cu Chris Hemsworth in rol principal, thrillerul distopic "Bird Box", cu Sandra Bullock, si comedia de actiune "Spenser Confidential", cu Mark Wahlberg, conduc in lista celor mai urmarite debuturi pe platforma."Extraction" a atras 99 de milioane de vizualizari in primele patru saptamani de la premiera, "Bird Box" a fost vizionat in acelasi interval de pe 89 de milioane de conturi, iar "Spenser Confidential", de pe 85 de milioane.Netflix inregistreaza drept o vizionare daca de pe un cont filmul este urmarit timp de cel putin 2 minute.Cele mai urmarite zece filme pe Netflix: "Extraction" (99 milioane), "Bird Box" (89 milioane), "Spenser Confidential" (85 milioane), "6 Underground" (83 milioane), "Murder Mystery" (73 milioane), "The Irishman" (64 milioane), "Triple Frontier" (63 milioane), "The Wrong Missy" (59 milioane), "The Platform" (56 milioane) si "The Perfect Date" (48 milioane).