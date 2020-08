Netflix lanseaza in septembrie un serial conceput dupa celebra carte "Zbor deasupra unui cuib de cuci"

"Te invitam sa cunosti femeia inainte de a deveni monstrul Mildred Ratched", noteaza Netflix in comunicatul publicat miercuri despre acest nou serial, care o va avea ca protagonista pe Sarah Paulson, o colaboratoare apropiata a lui Murphy, si ii mai are in distributie pe Sharon Stone, Cynthia Nixon si Corey Stoll.Serialul, anuntat inca din 2017 si avand initial doua sezoane, se va axa asupra originilor maleficei infirmiere Ratched, care, in pelicula originala, a fost interpretata de Louise Fletcher, recompensata cu premiul Oscar pentru cea mai buna actrita in rol principal."In 1947, Mildred ajunge in nordul Californiei pentru a cauta un loc de munca la spitalul psihiatric unde se realizeaza experimente ingrijoratoare asupra mintii umane", precizeaza Netflix."Mildred reprezinta imaginea perfecta a ceea ce ar trebui sa fie o infirmiera dedicata (...) dar, cand incepe sa patrunda in sistemul de ingrijire mintala, aspectul sau exterior elegant incepe sa fie invadat de o latura obscura, care pulsa in interiorul sau si care arata ca monstrii nu se nasc, ci se formeaza", incheie comunicatul.Michael Douglas, care a fost producator al filmului "Zbor deasupra unui cuib de cuci", figureaza si ca producator executiv al acestui serial, al carui prim sezon va avea opt episoade. Ryan Murphy, cunoscut pentru seriale precum "Glee", "American Horror Story" si "American Crime Story", va figura de asemenea printre producatori, alaturi de Sarah Paulson.Ryan Murphy a lansat anul acesta "Hollywood", o miniserie TV cu mari asteptari pentru Netflix, dar care a generat opinii impartite in randul criticilor de specialitate.Regizat de cineastul Milos Forman, lungmetrajul "Zbor deasupra unui cuib de cuci" a castigat cinci premii Oscar, pentru cel mai bun film, cel mai bun actor (Jack Nicholson), cea mai buna actrita (Louise Fletcher), cel mai bun regizor (Milos Forman) si cel mai bun scenariu adaptat (Lawrence Hauben si Bo Goldman).