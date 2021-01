Presedintele american Joe Biden vrea sa prelungeasca ultimul tratat nuclear cu Rusia

"Statele Unite intentioneaza o prelungire cu cinci ani a New Start, asa cum permite tratatul", a anuntat intr-o conferinta de presa, la o zi dupa ce democratul a preluat functia de presedinte, o purtatoare de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki."Presedintele a spus mereu in mod clar ca tratatul New Start este in interesul securitatii Statelor Unite, iar o asemenea prelungire este si mai necesara in contextul in care relatiile cu Rusia sunt tensionate, ca acum", a apreciat ea.Pentru a arata ca nu este vorba despre un cec in alb, presedintele Biden le-a cerut, in paralel, serviciilor americane de informatii "un examen global" al recentului atac cibernetic urias - imputat Rusiei - cu privire la eventuale "amestecuri" in ultimele alegeri americane si cu privire la "folosirea armamentului chimic impotriva liderului opozitiei Aleksei Navalnii", a precizat Jen Psaki.Aceasta analiza urmeaza sa se concentreze de asemenea asupra informatiilor - minimalizate de catre fostul presedinte republican - potrivit carora Rusia ar fi platit "prime" unor talibani pentru a ucide militari americani."Lucrand impreuna cu Rusia in vederea apararii intereselor americane" in domeniul controlului armamentului, "noi lucram in acelasi timp la tragerea Rusiei la raspundere cu privire la acte antagoniste si necugetate", a pledat Jen Psaki.Inainte de a depune juramantul, Joe Biden si echipa sa au ridicat tonul impotriva Moscovei, dorind sa rupa cu ambivalenta administratiei Trump - nehotarata intre o anumita fermitate si vointa miliardarului newyorkez de a se apropia de presedintele rus Vladimir Putin "O veste excelenta. New Start este in beneficiul Statelor Unite, Rusiei, intregii lumi", a scris pe Twitter Vipin Narang, un profesor la Massachusetts Institute of Technology (MIT). "Singurii sai critici sunt cei care vor o cursa a inarmarii fara limita".