New York: O cladire dintr-o zona rezidentiala s-a prabusit

Potrivit primelor informatii din ancheta politiei, cladirea, in care functiona de peste patru decenii o sala de sport inchisa pe perioada pandemiei de coronavirus, nu era ocupata in momentul prabusirii, noteaza mass-media locale.Incidentul s-a produs la putin timp dupa ora locala 16:30 (20:30 GMT) si a dus la inchiderea strazilor din cartierul invecinat Carroll Gardens, unde locuitorii s-au inghesuit pentru a inregistra imagini si clipuri pe care le-au postat apoi pe retelele de socializare.Echipele urgenta au verificat daca nu exista victime in randul trecatorilor care se plimbau prin preajma cladirii in momentul prabusirii.Potrivit ziarului New York Post, la fata locului au fost adusi caini dresati apartinand unitatii K9 pentru a inspecta uriasul morman de moloz.Conform registrelor Departamentului de Constructii al orasului, exista un ordin de suspendare a activitatilor in aceasta cladire, dupa mai multe plangeri privind gradul sau mare de instabilitate, pentru care proprietarul a fost deja amendat luna trecuta.