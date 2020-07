New York Times: Cuvantul "Negru" va fi folosit cu majuscula cand va desemna persoanele si culturile de origine africana

Cuvantul "alb" nu va suferi o modificare similara a grafiei deoarece, spun autorii scrisorii, "nu a existat nicio miscare comparativa inspre o adoptare pe scara larga a unei noi stilizari pentru alb, iar sentimentul ca alb descrie o cultura si istorie comune este mai slab."Redam in continuare traducerea integrala a scrisorii publicate marti de The New York Times:"Dragi Colegi,La The New York Times, la fel ca in alte parti, protestele nationale impotriva rasismului si violentei politiei au demarat discutii asupra multor aspecte ale subiectelor pe care le acoperim. Un anume element a fost reinnoit ca punct focal al unei lungi dezbateri: grafia cu majuscula a termenului "Negru".Am discutat cu mai mult de 100 de angajati pentru a le afla parerea, am analizat argumentele aduse de-a lungul multor ani si am consultat colegi din alte organizatii de stiri. Feedback-ul a fost nuantat si plin de consideratie, cu un larg spectru de opinii intre colegi avand cele mai variate biografii.Pe baza acestor discutii, am decis sa adoptam schimbarea si sa incepem sa utilizam "Negru" pentru a descrie persoane si culturi de origine africana, atat in Statele Unite, cat si in afara lor. Credem ca aceasta stilizare transmite cel mai bine elemente de istorie si identitate comune si reflecta telul nostru de a fi respectuosi fata de toate persoanele si comunitatile despre care scriem.Schimbarea va reflecta ceea ce multi cititori deja observa in alte locuri. The Associated Press si alte organizatii majore de stiri au adoptat recent noua grafie a termenului "Negru", care este de mult timp favorizata de catre publicatii afro-americane, precum si alte outlet-uri. Noua stilizare este, de asemenea, in concordanta cu tratamentul nostru in ceea ce priveste alti termeni rasiali sau etnici: Am decis recent sa folosim majuscula in "Nativ" si "Indigen", in timp ce alti termeni etnici precum "Asiatic-American" sau "Latino" au fost dintotdeauna scrise cu majuscula.Vom pastra tratamentul minusculei pentru "alb". Desi exista o evidenta dezbatere asupra paralelismului, nu a existat nicio miscare comparativa inspre o adoptare pe scara larga a unei noi stilizari pentru "alb", iar sentimentul ca "alb" descrie o cultura si istorie comune este mai slab. Mai mult, "grupurile urii" (hate groups) si cei ce promoveaza suprematia alba (white supremacists) favorizeaza de multa vreme scrierea cu majuscula, ceea ce este in sine un motiv pentru a o evita.Termenul "maro" ca descriere rasiala sau etnica ar trebui, de asemenea, sa ramana, in general, cu minuscula si sa fie folosit cu grija. "Maro" a fost utilizat pentru a descrie o paleta atat de disparata de persoane - Latini, Indigeni, Asiatici, Orientali - ca intelesul sau este adesea neclar pentru cititori. O descriere mai specifica este, in general, cea mai buna.Schimbarea aplicata termenului "Negru" intra in vigoare din momentul anuntului; fragmentele relevante din ghidurile tipografice vor fi revizuite in zilele urmatoare. Cateva idei aditionale de retinut:Atat "Negru", cat si alb ar trebui, in mod normal, utilizate ca adjective, nu ca substantive."Afro-American" ramane o alternativa acceptabila pentru Negrii din Statele Unite; ar trebui, in general, sa alegem termenul preferat de subiect.In concordanta cu longevivele noastre ghiduri, ar trebui sa includem referinte la rasa sau etnia unei persoane doar atunci cand este pertinent, iar pertinenta este clara pentru cititori.Aveti grija sa evitati presupunerea ca "alb" este strandardul (spre exemplu, prin a mentiona rasa unui Negru intr-o poveste, dar a nu specifica rasele celorlalti). Evitati, de asemenea, sa sugerati ca oricare rasa sau grup etnic ar fi monolitic in perspective sau pareri.Multumim tuturor angajatilor care au impartasit pareri nuantate si pline de consideratie pe acest subiect complex si lui Mike Abrams, care a ajutat in ghidarea discutiilor si gandirii noastre.- Dean [Baquet] si Phil [Corbett]"Articol publicat si pe marginaliaetc.ro