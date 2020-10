Cotidianul New York Times: Donald Trump are un cont intr-o banca din China

Magnatul imobiliar a mentinut biroul, pe care l-a deschis in China inainte de a fi ales la Casa Alba , pe toata durata mandatului sau prezidential si a incercat un parteneriat cu o importanta firma chineza controlata de stat, sustine cotidianul.Presedintele american si-a pastrat de asemenea un cont bancar in China, pana acum necunoscut si controlat de una din companiile sale, Trump International Hotels Management, conform unei analize a declaratiilor sale fiscale, consultate de NYT.Conform uneia dintre aceste declaratii, compania a platit in China taxe de 188.561 de dolari in perioada 2013-2015, cand incerca sa obtina acorduri de licenta comerciala. Avocatul grupului Trump, Alan Garten, a spus ca aceasta companie "a deschis un cont la o banca chineza, care are birouri in SUA, pentru a-si plati taxele"."Niciun acord, tranzactie sau alta activitate comerciala nu s-a concretizat si, din 2015, acest cont a ramas inactiv", a afirmat el, citat de NYT.Donald Trump s-a lansat intr-un razboi comercial si diplomatic cu China, afirmand ca este singurul aparator veritabil al intereselor americane in fata gigantului chinez, spre deosebire, in opinia sa, de Joe Biden, candidatul democrat la alegerile prezidentiale din noiembrie, aminteste AFP.