New York Times: Echipa de fotbal american Redskins va renunta la nume, capituland in fata presiunii din partea sponsorilor si a activistilor

Aceasta decizie vine pe fondul presiunilor din partea sponsorilor si a activistilor anti-rasism, care critica demult numele echipei din cauza conotatiilor sale rasiste.Echipa, una dintre cele mai vechi din Liga Nationala de Fotbal American, nu a anuntat un nou nume inca, deoarece se afla intr-un proces de evaluare a posibilelor alternative."Va anuntam astazi ca vom retrage numele si logo-ul Redskins dupa ce vom fi finalizat actuala deliberari", se arata in declaratia oficiala.Decizia de a abandona numele dupa aproape 90 de ani a survenit la doar 10 zile dupa ce echipa a anuntat ca isi va reconsidera numele. Proprietarul echipei, Daniel Snyder, a aparat ani de zile actualul nume.Snyder a spus ca va "tine cont nu doar de traditia si istoria mandra a francizei, dar si de contributiile alumnilor, organizatiei, sponsorilor, Ligii Nationale de Fotbal si comunitatii locale pe care este mandra sa o reprezinte pe si in afara terenului."Decizia de a schimba numele uneia dintre cele mai valoroase francize sportive din tara vine dupa ce echipele a sute de universitati si scoli si-au abandonat numele si mascotele care contineau simboluri ce reprezinta nativii americani. Echipe profesioniste precum Kansas City Chiefs si Atlanta Braves din Liga Nationala de Fotbal si Cleveland Indians din Liga Majora de Baseball (Major League Baseball) au rezistat schimbarii numelor si a logo-urilor, desi Indians a renuntat la mascota lor Cheif Wahoo anul trecut si au spus ca vor examina posibilitatea de a schimba si numele echipei.Echipa din Washington a fost in centrul atentiei - partial din cauza istoriei sale lungi si intortocheate. Fondatorul echipei, George Preston Marshall, a numit echipa Redskins, considerand acest nume un monument inchinat curajului. Marshall a fost ultimul patron din cadrul N.F.L. care a angajat un jucator negru, si asta s-a intamplat doar sub presiunea guvernului federal.Luna trecuta, echipa din Washington a indepartat numele lui Marshall dinauntrul stadionului si a bazei de antrenament. Orasul Washington a indepartat si un tribut inchinat lui, care se afla in fata fostei case a echipei, Stadionul Memorial Robert F. Kennedy.Schimbarea lui Snyder de la rezistenta totala la acceptare reticenta in doar cateva saptamani a fost remarcabil de rapida intr-o liga care adesea inainteaza deliberat, daca inainteaza. Dar dupa moartea lui George Floyd pe cand era in custodia politiei la sfarsitul lunii mai, afaceri de toate tipurile au fost supuse unor presiuni pentru a spori diversitatea si pentru a modifica politicile cu scopul de a evidentia anti-rasismul.La sfarsitul lui iunie, unii dintre cei mai mari sponsori ai echipei, incluzand FedEx, Nike si Pepsi, au primit scrisori de la investitori care au solicitat companiilor sa taie legaturile cu echipa. Pe 2 iulie, FedEx, care plateste aproximativ 8 milioane de dolari pe an pentru a avea numele pe stadionul echipei in Landover, Md., le-a spus celor din Redskins intr-o scrisoare ca daca echipa nu isi va schimba numele, va ruga indepartarea numelui lor de pe stadion la sfarsitul sezonului urmator.In urmatoarea zi, 3 iulie, echipa a spus ca o schimbare este iminenta, cand a inceput o "reevaluare amanuntita a numelui echipei", dupa saptamani de discutii cu N.F.L. Nike s-a oprit din vanzarea echipamentului echipei, si Walmart, Target si Amazon - unii dintre cei mai mari distribuitori ai tarii - au spus ca se vor opri din a vinde marfa Washingtonului pe site-urile lor.Boicotul a urmat dupa zeci de ani de presiune asupra echipei privind schimbarea numelui, pe care multi oameni (si cateva dictionare) il considera a fi jignitor. In 1992, activisti nativ americani au inceput o campanie pentru a constrange Oficiul pentru Brevete si Marci Comerciale al Statelor Unite sa anuleze marca "redskin" a echipei, o batalie legala pe care Curtea Suprema a incheiat-o in 2017, constatand ca Primul Amendament protejeaza chiar si marci potential defaimatoare.In 2014, 50 de senatori ai Statelor Unite au trimis o scrisoare catre N.F.L. indemnand liga sa intervina. Si, in toata tara, universitati si scoli au abandonat mascote si nume de echipe cu simboluri nativ americane.Dar mai mult de 2200 de licee inca folosesc imagistica nativ americana in numele sau mascotele lor, potrivit unei baze de date privind numele de mascote.In tot acest timp, Snyder, care a cumparat echipa din Washington in 1999, a ramas de neclintit. "Nu vom schimba niciodata numele echipei" a spus el in 2013, o pozitie pe care a mentinut-o chiar si in fata reactiilor din partea activistilor, politicienilor si a unor fani.Ce s-a schimbat in cele din urma a fost, aparent, societatea americana in general. Dupa moartea lui Floyd, a existat o reconsiderare pe scara larga a statuilor, steagurilor, simbolurilor si mascotelor care sunt considerate a fi rasiste sau a celebra istoria raisista.Acum, ca echipa a renuntat la numele sau actual, va trebui sa gaseasca un inlocuitor, un proces care presupune navigarea marcilor comerciale si a numeroaselor acorduri de licentiere cu parteneri si care poate dura ani intregi. Echipele vor, de asemenea, sa foloseasca numele, logo-ul si chiar noi culori pentru a crea o noua identitate, un proces care implica discutii cu sponsori, fani si alti constituenti.Ed O'Hara, care concepe nume si logo-uri pentru echipe de mai mult de 30 de ani, a spus ca renuntarea la numele existent ca prim pas ii va castiga timp lui Snyder sa gaseasca un inlocuitor. Culorile existente ale echipei sunt unice si puternice, a spus el. Un nume bun, totusi, ar trebui sa aiba o conexiune clara cu mascota, sa fie usor de spus si sa fie conectat la piata in care joaca echipa."Numele e cea mai dificila parte," a spus el. "Ai o singura sansa sa indrepti lucrurile pentru urmatorii 80 de ani."