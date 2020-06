New York Times: Tarile UE ar putea sa nu permita accesul americanilor pe teritoriul lor, din cauza numarului mare de cazuri de COVID-19 din SUA

Ziare.

Statele Unite, care au cele mai multe cazuri de coronavirus din lume si inregistreaza o crestere a numarului de infectii noi, vor fi in aceeasi categorie cu Brazilia si Rusia , potrivit New York Times, care citeaza propunerea discutata. Casa Alba nu a comentat imediat informatia.Un diplomat UE a spus ca Executivul UE a propus trei criterii pentru a permite accesul pasagerilor din tari terte, inclusiv situatia epidemiologica din tara respectiva, dar statele membre ale Uniunii vor stabili care vor fi indicatorii si pragurile."Nu exista o lista de tari, doar o lista de criterii", a declarat un alt diplomat european.Cel de-al doilea diplomat a spus ca statele membre analizeaza utilizarea ratei de infectare la 100.000 de persoane, pentru a decide daca vor permite accesul pasagerilor, dar nu au stabilit care va fi pragul acestui criteriu. Pragul va trebui sa ia in considerare factorii care influenteaza siguranta acestor date, cum ar fi capacitatea de testare pentru Covid-19 a unei tari.La inceputul acestei luni, Comisi Europeana a recomandat ca UE sa isi deschida treptat granitele pentru calatorii din afara Uniunii incepand din luna iulie si sa foloseasca trei criterii pentru a decide din ce tari vor fi acceptati calatorii: tarile vor trebui sa aiba Covid-19 sub control cel putin la nivelul mediei UE, sa aiba masuri de prevenirei n timpul calatoriilor si sa accepte calatori din UE.Statele membre vor discuta criteriile miercuri, dar nu exista o garantie ca va fi luata o decizie.In luna martie, cand numarul cazurilor era in crestere in Europa, pressedintele Donald Trump a interzis accesul majoritatii cetatenilor din UE in Statele Unite, pentru a limita extinderea epidemiei, spre nemultumirea oficialilor UE.