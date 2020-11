New York-ul, pe urmele Bucurestiului. O masina inghitita de o groapa aparuta din senin in asfalt

Un incident similar a avut loc in Bucuresti, in vara anului 2009, cand pe Bulevardul Dezrobirii la intersectia cu Sos. Gorjului, asfaltul s-a surpat. Potrivit martorilor de la fata locului, un autoturism ar fi fost inghitit de craterul format dupa surparea asfaltului. La fata locului au intervenit agentii Politiei Locale Sector 6, care au scos masina din groapa.Cu un an inainte, un incident similar a avut loc si in Brasov . Proprietarul unui autoturism a avut un soc cand a vrut sa plece de acasa. Masina a fost pur si simplu inghitita de asfaltul care s-a surpat. Asta din cauza unor lucrari facute la reteaua de termoficare a orasului.Tot in vara anului 2018, din nou in Bucuresti , asfaltul unei strazi s-a surpat chiar pe o trecere de pietoni. In groapa a cazut o masina a unei companii de paza, dar a fost scoasa repede. Incidentul s-a produs pe strada Spiru Haret, la intersectia cu Stirbei Voda.CITESTE SI: