FOTO Imagini spectaculoase: A inghetat cascada Niagara

Turistii au observat, joi, bucati uriase de gheata care pluteau la baza cascadei. Cat despre Niagara in sine, aceasta a inghetat, partial, pe verticala.Inaltimea acestei cascade depaseste 50 m. Intregul complex al Cascadei Niagara este format din 3 elemente separate. Deci, Cascada canadiana, care este adesea numita si "Potcoava", are o latime de 792 m. Asa-numitul "Val" are cea mai mica dimensiune - doar 17 m. Iar al treilea - American Falls - are 323 m latime. In acest imens complex, chiar si dupa inghet, o anumita cantitate de apa continua sa curga. In acest caz, se formeaza numeroase acumulari de gheata.Cascada Niagara se confrunta cu inghetul aproape in fiecare an.Imagini inedite cu Cascada Niagara, care a inghetat: