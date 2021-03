Fostul presedinte al Frantei, Nicholas Sarkozy, condamnat la 3 ani de inchisoare pentru coruptie

Incercare de mituire a unui procuror

Acuzatii bazate pe interceptari

Potrivit Le Figaro, el a fost condamnat la 3 ani de inchisoare, dintre care doar un an este cu executare.Procurorii au cerut o pedeapsa de 4 ani de inchisoare - un proces fara precedent in Franta.Sarkozy si avocatul sau Thierry Herzog au fost acuzati de coruptie si trafic de influenta pe baza unei presupuse incercari de mituire a lui Gilbert Azibert, procuror in 2014, pentru a obtine informatii secrete despre o ancheta distincta privind finantarea campaniei.La schimb, fostul presedinte s-ar fi oferit sa sprijine candidatura inaltului magistrat pentru o functie linistita in Monaco.Acuzatiile impotriva lui Sarkozy s-au bazat pe interceptarile unor convorbiri telefonice intre politician si avocatul sau Herzog.In decembrie 2020, Parchetul National Financiar (PNF) ceruse pedepse foarte grele: 4 ani de inchisoare, inclusiv doua pedepse cu suspendare, impotriva fostului magistrat Gilbert Azibert; 4 ani de inchisoare, dintre care 2 au fost suspendate, insotite de 5 ani de interdictie profesionala, impotriva avocatului Thierry Herzog; 4 ani de inchisoare, inclusiv 2 pedepse cu suspendare impotriva lui Nicolas Sarkozy . Cei trei barbati erau responsabili de coruptie si trafic de influenta.