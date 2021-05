Efectul vaccinarii in Anglia: Pentru prima data in ultimele zece luni nu a fost raportat niciun nou deces asociat cu COVID-19

Luni a marcat pentru prima data de la 30 iulie, anul trecut, cand nu s-au raportat decese in termen de 28 de zile de la testul Covid pozitiv in Anglia. Anuntul vine dupa raportul de luni, 3 mai, atunci cand fusese anuntat un singur deces in aceeasi metrica.Luni, 10 mai, nu au fost inregistrate decese in Scotia sau Irlanda de Nord. Cu toate acestea, patru decese legate de Covid au fost inregistrate in Tara Galilor.Rowland Kao, profesor de epidemiologie la Universitatea din Edinburgh, a declarat ca scaderea deceselor a reflectat impactul pozitiv al vaccinarii."Exista intotdeauna o inregistrare mai mare a deceselor in a doua jumatate a saptamanii ... dar, in general, este o veste buna si reflecta schimbarea cazurilor inregistrate catre grupele de varsta mai tinere, care sunt mult mai putin susceptibili de a muri ", a spus el.Dr. Michael Head, cercetator principal in domeniul sanatatii globale la Universitatea din Southampton, a fost de acord. "Stim ca numarul de decese raportate variaza putin in functie de ziua saptamanii, ceea ce reflecta timpul de intarziere din sistem si, de asemenea, dificultatile cu raportarea in timp real. Cu toate acestea, numarul zilnic de decese Covid-19 este mult mai mic. Sunt vesti minunate si progrese excelente. "Head a adaugat ca situatia a contrastat puternic cu cea de la sfarsitul lunii ianuarie, cand au existat mai mult de 1.000 de decese recent raportate legate de Covid in Marea Britanie in fiecare zi de aceeasi metrica, cu unitati de terapie intensiva care functioneaza peste capacitatea de 100%."Nu vom obtine zero decese in fiecare zi in urmatoarele cateva saptamani, dar ne putem astepta ca numarul sa ramana scazut. Acest lucru se datoreaza restrictiilor recente ce au contribuit la reducerea transmisiei, dar si a vaccinurilor pentru protejarea populatiei mai in varsta si vulnerabile ", a adaugat el.La mijlocul lunii aprilie, Marea Britanie anunta doar zece decese asociate cu COVID-19.