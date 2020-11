Fostul presedinte francez, judecat pentru coruptie si trafic de influenta, denunta "infamii" la reluarea procesului

'Nu recunosc niciuna din aceste infamii cu care sunt urmarit de sase ani', a declarat Sarkozy, in primele sale cuvinte in fata tribunalului corectional din Paris.Inaintea lui, un singur alt fost presedinte francez, Jacques Chirac, a fost judecat - si condamnat in anul 2011 la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru deturnare de fonduri publice -, insa Nicolas Sarkozy, in varsta de 65 de ani, este primul sef de stat acuzat de coruptie.Dupa un start fals lunea trecuta, procesul s-a reluat in prezenta fostului inalt magistrat Gilbert Azibert, care nu a reusit sa amane audierea din motive de sanatate.In acest caz zis al 'interceptarilor', Sarkoyz este suspectat ca, impreuna cu Herzog, a incercat sa-l corupa pe Gilbert Azibert, pe atunci in functie la Curtea de Casatie.Cazul isi are originea intr-un alt dosar judiciar care-l ameninta pe Sarkozy, acela legat de suspiciunile privind finantarea campaniei sale prezidentiale din anul 2007 cu bani primiti de la fostul dictator libian Muammar Gaddafi.In luna martie 2012, site-ul de investigatii Mediapart a publicat un document din care reiese ca, in anul 2007, Franta a vandut Libiei echipamente de control pe internet, contract ce ar fi fost folosit pentru finantarea respectivei campanii electorale printr-un comision de 50 de milioane de euro. Un an mai tarziu, cand Sarkozy nu se mai afla la Palatul Elysee, justitia franceza a decis sa inceapa investigarea acestui caz.In cadrul investigatiilor privind ancheta libiana, procurorii au stabilit in septembrie 2013 sa intercepteze convorbirile lui Sarkozy, descoperind astfel la inceputul anului urmator ca el folosea o linie telefonica secreta, cu o cartela prepay achizitionata sub numele "Paul Bismuth", pentru a comunica cu avocatul sau Thierry Herzog.Conform rechizitoriului Parchetului National Financiar (PNF), in timpul mandatului sau prezidential, Sarkozy a incercat, ajutat de Herzog, sa obtina unele informatii secrete de la un inalt magistrat, Gilbert Azibert, privind o investigatie care il viza in 'afacerea Bettencourt', in schimbul promisiunii unui post de prestigiu la Monaco pentru acesta din urma, post pe care in final Azibert nu l-a mai obtinut.Audierea de luni dupa-amiaza urma sa fie dedicata unor dezbateri procedurale dificile, apararea contestand mai ales validitatea urmaririi penale.Avocata lui Sarkozy, Jacqueline Laffont, a inceput sa pledeze 'nulitatea intregii proceduri', din cauza 'numeroaselor derive' si a 'incalcarilor repetate, grave' ale drepturilor apararii in acest dosar.Nicolas Sarkozy risca zece ani de inchisoare si o amenda de un milion de euro pentru coruptie si trafic de influenta, la fel si ceilalti doi inculpati, judecati in plus si pentru incalcarea secretului profesional. Ei neaga orice infractiune.Citeste si: Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani. Temperaturi de pana la 13 grade