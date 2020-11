Nicolas Sarkozy, fostul presedinte francez, judecat in dosarul "interceptarilor" pentru coruptie si trafic de influenta

Fostul presedinte al Republicii franceze a sosit la tribunal in fata unei mari de camere de luat vederi, fara sa faca vreo declaratie, purtand un costum negru, o camasa alba si o masca chirurgicala.In sala de audieri, el a salutat avocatii si procurorii financiari, dupa care s-a asezat pe un scaun rosu, alaturi de Thierry Herzog.Scaunul celui de-al treilea inculpat, Gilbert Azibert, a ramas gol. Avocatul sau a formulat o cerere de pronuntare preliminara pentru clientul sau, in varsta de 73 de ani. Este necesar ca instanta sa o solutioneze sau sa o respinga inainte de proces. Ea poate, de asemenea sa dispuna o expertiza medicala, ceea ce ar antrena o suspndare.Inainte de Nicolas Sarkozy, un singur fost presedinte francez, Jacques Chirac, a fost condamnat, in 2011, cu privire infiintarea unor posturi fictive la Primaria Parisului, insa fara sa fi comparut vreodata in fata judecatorilor, din cauza starii sanatatii sale.Denuntand un "scandal care va ramane in anale", Nicolas Sarkozy, in varsta de 66 de ani, a promis sa fie "combativ" in instanta si clameaza ca nu este "un putred".Dosarul "interceptarilor" - cunoscut de asemenea drept dosarul "Bismuth" - isi are originea in alt dosar judiciar, cu privire la o presupusa finantare libiana a campaniei sale prezidentiale din 2007, care i-a adus o cvadrupla inculpare.In acest dosar, judecatorii au decis in septembrie 2013 sa-l plaseze pe fostul presedinte sub ascultare si au descoprit, la inceputul lui 2014, ca acesta folosea o linie secreta - sub aliasul "Paul Bismuth" - pentru a comunica cu Thierry Herzog.Potrivit acuzarii, unele dintre convorbirile lor au dezvaluit existenta unui "pact al coruptiei".Nicolas Sarkozy a intentionat sa-l "impulsioneze", prin intermediul avocatului sau, pe Gilbert Azibert, oferindu-i un post la Monaco pe care acesta il ravnea si pe care nu l-a obtinut.In schimb, acest magistrat de rang inalt i-a furnizat informati acoprite de secret cu privire la o procedura angajata de catre fostul sef de stat la Curtea de Casatie, in marja dosarului Bettencourt.Nicolas Sarkozy, care a beneficiat de o abandonare a procedurii in acest dosar, la sfarsitul lui 2013, a sesizat inalta jurisdictie pentru a obtine anularea confiscarii agendelor sale prezidentiale, susceptibile sa intereseze justitia in alte proceduri.In conversatii inflorite cu avocatul sau, care se afla la baza acuzatiilor, fostul sef de stat se angaja sa intervina in favoarea lui Gilbert Azibert."Eu am sa-l fac sa urce", "il voi ajuta", i-a spus el lui Herzog.Cateva zile mai tarziu, el spunea ca a renuntat la orice "demers", potrivit autoritatilor din Monaco.In opinia anchetatorilor, aceasta razgandire brusca ar fi putut avea loc dupa ce cei doi au descoperit ca telefoanele lor oficiale erau interceptate."Toate acestea sunt crampeie de fraze scoase dintr-un context", a respins luni, la FranceInfo Paul-Albert Iweins, avocatul lui Thierry Herzog, evocand "conversatii intre prieteni foarte vechi". "Este un dosar pe care generalul De Gaulle l-ar fi calificat un dosar delirant din care se incearca sa se faca un caz de stat", a apreciat el.Intr-un rechzitoriu dur, in octombrie 2017, Parchetul National Financiar (PNF) a comparat metodele lui Nicoas Sarkozy cu cele ale unii "delincvent cu experienta".Sarkozy s-a retras din viata politica dupa ce a fost infrant in alegerile primare ale dreptei, in 2016, insa este in continuare influent in Partidul Les Republicains (LR, dreapta).El risca pana la zece ani de inchisoare si o amenda de pana la un milion de euro cu privire la coruptie si trafic de incluenta, la fel ca ceilalti doi inculpati - judecati in plus cu privire la incalcarea secretului profesional.Cei trei inculpati contesta orice "pact de coruptie"."Domnul Azibert nu a obtinut nimic. Nu am facut demersuri si am fost respins de Curtea de Casatie" in privinta agendelor, sublinia fostul presedinte francez in 2014.Sarkozy denunta neincetat o instrumentalizare politica a justitiei si si-a multiplicat recursurile, insa fara succes.Alt proces il asteapta pe Nicolas Sarkozy in primavara, in dosarul Bygmalion cu privire la cheltuieli de campanie in alegeril prezidentiale din 2012.Citeste si: Dupa o luna de carantina, Franta anunta un program de relaxare a restrictiilor. Macron va prezenta cele trei etape ale ridicarii masurilor