Nissan isi reduce prezenta in Europa, ca parte a planului global de restructurare. Fabrica din Spania, transformata in depozit

Ca parte a planului sau global de restructurare, Nissan va reduce canalele sale de distributie in 30 de tari, in special in Europa de Est. De asemenea, compania intentioneaza sa isi inchida fabrica din Avila (Spania) si sa o transforme intr-un depozit, sustine Yomiuri, care nu furnizeaza detalii privind nivelul externalizarii operatiunilor Nissan.In prezent, Nissan isi reduce operatiunile din Europa pentru a se concentra pe China , SUA si Japonia In urmatorii patru ani Nissan isi va micsora capacitatea de productie cu o cincime si gama de modele, pentru a-si reduce costurile fixe cu 300 de miliarde de yeni (2,8 miliarde de dolari), in incercarea de a deveni un producator mai mic si mai eficient, in urma scaderii vanzarilor.Decizia face parte din noul plan de restructurare pe plan global al producatorului auto nipon, menit sa asigure o crestere solida, dupa expansiunea excesiva din trecut.Recent, Nissan a revizuit prognoza privind pierderile operationale din actualul an financiar la 340 miliarde de yeni (3,23 miliarde de dolari), fata de estimarea anterioara de 470 miliarde de yeni, in timp ce analistii se asteapta la 335 miliarde de yeni, pe fondul restructurarii drastice a afacerilor.Al treilea producator auto nipon a inregistrat in trimestrul trei din 2020 pierderi operationale de 4,83 miliarde de yeni, mult sub estimarile analistilor, de 80,6 miliarde de yeni, in urma declinului vanzarilor, cauzat de impactul pandemiei de coronavirus (COVID-19). In perioada similara din 2019, Nissan a raportat un profit de 30 miliarde de yeni.Nissan a imbunatatit estimarile privind vanzarile anuale globale la 4,165 milioane de vehicule, fata de prognoza precedenta, ce indica 4,13 milioane de unitati, dar inca sub nivelul din 2019. Dar veniturile in anul fiscal care ar urma sa se incheie la 31 martie 2021 ar urma sa scada cu 19,6%.In exercitiul fiscal incheiat la 31 martie 2020, Nissan a inregistrat pierderi de 671,22 miliarde yeni (6,27 miliarde de dolari), acestea fiind primele sale pierderi anuale din ultimii 11 ani, in contextul in care mai multi ani de expansiune agresiva urmata de fostul director general Carlos Ghosn au afectat profitabilitatea grupului auto nipon, la care s-a adaugat si pandemia de coronavirus care si-a pus amprenta pe vanzarile globale de autovehicule.Pentru a reveni pe profit, Nissan a decis recent sa elimine sute de locuri de munca la uzina sa din Sunderland (Marea Britanie) si sa isi inchida fabrica din Barcelona (Spania). De asemenea, Nissan vrea sa se bazeze pe alianta sa cu Renault si Mitsubishi Motors, a carui noua strategie vizeaza in principal revenirea pe profit.Renault si Nissan au un parteneriat din 1999, in care Renault detine 44,3% din actiunile Nissan, in timp ce Nissan controleaza un pachet de 15% din actiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianta Renault-Nissan, extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit unul dintre cei mai mari producatori mondiali de automobile.In prezent, alianta regrupeaza zece marci de automobile (printre care Dacia , Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.), are 470.000 de salariati si 122 de uzine pe toate continentele.