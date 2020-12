Focurile de artificii din noaptea de Revelion din Sydney se vor desfasura fara spectatori

Artificiile vor fi lansate de pe Sydney Harbour Bridge timp de doar sapte minute, iar oamenii nu vor avea voie sa se reuneasca in oras sau pe plaja pentru a admira spectacolul pentru a preintampina formarea unor aglomerari de persoane care ar putea duce la transmiterea coronavirusului, le-a spus reporterilor prim-ministrul New South Wales (NSW), Gladys Berejiklian.''Mesajul meu puternic catre toata lumea anul acesta este de a admira focurile de artificii la televizor'', a spus Berejiklian.Persoanele care intra in zonele restrictionate in noaptea de Anul Nou pentru a face o vizita, a ajunge la un hotel sau la un restaurant unde au rezervare trebuie sa detina un permis special care sa le permita trecerea de filtrele rutiere instalate de politie.''Cu totii, de oriunde ne-am afla in NSW sau Australia , sau in lume de fapt, ne putem bucura de spectacolul de sapte minute din propriile locuinte, acesta fiind modalitatea cea mai sigura de a admira artificiile anul acesta'', a mai precizat aceasta.''Le cerem oamenilor sa se abtina de la a se saruta si imbratisa de Revelion pentru a opri transmiterea virusului'', a mai spus ea.Plajele din regiunea de nord a Sydney, unde, in urma izbucnirii unui focar, au fost infectati 127 de oameni, sunt plasate in carantina stricta.In restul orasului Sydney, cel mult 10 persoane au permisiunea de a merge in vizita intr-o alta locuinta, iar festivitatile in aer liber sunt limitate la un numar de maxim 50 de persoane.Pompierii, personalul medical si echipajele de salvatori care s-au luptat cu incendiile de vegetatie la inceputul anului 2020 primisera permisiunea de a admira spectacolul din locuri exclusive situate pe plaja, in semn de recunostinta pentru eforturile depuse, insa initiativa a fost anulata.Citeste si https://ziare.com/social/stiri-sociale/salariile-sefilor-dgaspc-urilor-din-tara-si-achizitiile-din-pandemie-1652106