Partidul de centru-dreapta din Bulgaria renunta la formarea noului Guvern. Apar perspectivele unor noi alegeri

Partidul lui Trifonov nu si-a dezvaluit planurile

Desi GERB s-a plasat pe primul loc in scrutinul de la 4 aprilie , nemultumirea alegatorilor fata de coruptia larg raspandita in cel mai sarac stat din Uniunea Europeana a lasat partidul fara o majoritate in legislativ si fara potentiali aliati intr-un parlament fragmentat.Prim-ministrul desemnat Daniel Mitov si-a depus mandatul acordat de presedintele Rumen Radev dupa ce doua formatiuni al caror sprijin il solicitase GERB au refuzat chiar si sa se intalneasca cu un partid pe care il acuza ca alimenteaza un climat de impunitate a oficialilor corupti si afaceristilor cu conexiuni politice."Avand in vedere aceasta atitudine aroganta, nu are niciun rost", a spus premierul in exercitiu si liderul GERB, Boiko Borisov, intr-o reuniune de partid inainte de returnarea mandatului.Presedintele Radev a declarat ca nu se va grabi sa ceara partidului cu a doua cea numeroasa reprezentare in parlament, nou-infiintata formatiune "Exista un Astfel de Popor" (ITN, antisistem, a prezentatorului TV si cantaretului Slavi Trifonov), sa incerce formarea unui nou guvern, lasandu-i mai mult timp pentru a-si analiza optiunile.Partidul lui Trifonov nu si-a dezvaluit planurile, indicand insa ca ar putea sa nu-si asume incercarea de a forma un guvern, lipsindu-i o majoritate chiar daca s-ar alia cu doua forte mai mici pe care le considera potentiali parteneri.ITN a reiterat ca nu va intra in nicio intelegere cu partidele traditionale, precum GERB, Partidul Socialist sau Miscarea pentru Drepturi si Libertati a etnicilor turci.Daca ITN nu va reusi sa formeze un guvern, presedintele ar trebui sa incredinteze aceasta misiune oricarei alte formatiuni politice.Dupa un eventual al treilea esec, presedintele ar urma sa dizolve parlamentul, sa numeasca un guvern interimar si sa convoace noi alegeri in termen de doua luni.Incertitudinea politica prelungita ar putea afecta capacitatea Bulgariei de a accesa Fondul European de Redresare si Rezilienta, dotat cu 750 miliarde de euro, si i-ar putea incetini pregatirile in vederea adoptarii monedei euro in 2024, noteaza Reuters.