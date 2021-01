Cercetatorii din Africa de Sud au descoperit noi compusi chimici ce pot elimina parazitul malariei

Cercetarea condusa de Universitatea din Pretoria si publicata in jurnalul Nature Communications din aceasta saptamana, a constatat ca anumiti compusi chimici utilizati in studii pentru tratamentul tuberculozei si cancerului - inhibitorul JmjC ML324 si candidatul clinic antituberculos SQ109 - pot elimina parazitul ce provoaca malaria intr-un stadiu in care acesta este infectios.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat in luna noiembrie a anului trecut ca, in contextul perturbarii, pe fondul pandemiei de coronavirus, a activitatii serviciilor specializate in combatarea bolii cauzate de tantari, decesele provocate de malarie vor depasi cu mult numarul celor cauzate de COVID-19 in Africa subsahariana.Malaria a ucis peste 400.000 de oameni in intreaga lume in 2019, conform celor mai recente cifre ale OMS - toate aceste decese, cu exceptia catorva mii, inregistrandu-se in Africa. La nivel mondial au fost inregistrate 229 de milioane de cazuri de malarie, dintre care 215 milioane pe acest continent."Inovatia noastra s-a bazat pe gasirea compusilor capabili sa blocheze etapele transmisibile, iar daca reusim sa facem acest lucru, atunci putem oprim raspandirea malariei", a declarat vineri pentru Reuters Lyn-Marie Birkholtz, cercetatoare principala in domeniul controlului malariei si profesoara de biochimie, care se numara printre membrii echipei.Majoritatea medicamentelor elimina malaria pe masura ce se instaleaza in ficat sau dupa ce a infectat celulele rosii din sange, insa nu sunt eficiente odata ce parazitul este eliberat din celule, moment in care acesta se poate transmite altor persoane prin intepaturile tantarilor, a explicat ea.Singurul medicament ce poate avea efect in timpul fazei transmisibile, primachina, nu este utilizat pe scara larga din cauza ingrijorarilor cu privire la efectele sale secundare, noteaza Reuters."Daca putem dezvolta acesti compusi... atunci avem un nou instrument suplimentar, pe care il putem utiliza pentru a elimina malaria", a subliniat Birkholtz.Este necesara efectuarea unor teste suplimentare inainte ca acesti compusi sa poata fi aprobati ca tratament pentru malarie, insa reusita stiintifica ar elimina ingrijorarile asociate rezistentei la medicamente, a adaugat cercetatoarea.