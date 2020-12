Noi detalii ale asasinarii cercetatorului iranian: O mitraliera controlata prin satelit a tras 13 cartuse. Sotia sa, care se afla la 25 cm de Fakhrizadeh, nu a fost atinsa de niciun glont

Mohsen Fakhrizadeh, ucis in 27 noiembrie, circula pe o autostrada cu o echipa de securitate formata din 11 membri ai Gardienilor Revolutiei cand mitraliera a "focalizat" pe chipul sau si a tras 13 gloante a precizat contra-amiralul Ali Fadavi, citat de agentia de presa Mehr.Arma automata "s-a concentrat pe fata martirului Fakhrizadeh de o asemenea maniera incat sotia sa, care se afla la doar 25 de centimetri, nu a fost atinsa de niciun glont", a adaugat el.Dispozitivul era "controlat prin internet" via satelit si a folosit o "camera sofisticata si o inteligenta artificiala" pentru identificarea tintei, a continuat Fadavi, precizand ca seful echipei de securitate a fost atins de patru gloante cand "s-a aruncat" asupra lui pentru a-l proteja."Niciun terorist nu se afla la locul" atacului, a mentionat el.Agentia Mehr si presa iraniana nu au precizat daca Fadavi a mentionat moartea altor persoane in acest atac. Autoritatile iraniene au acuzat Israelul si Mujahedinii Poporului, o grupare de opozitie interzisa in Iran , pentru acest atac.Mai multe versiuni ale mortii cercetatorului au fost oferite dupa atac. Ministrul Apararii Amir Hatami a afirmat intr-o prima etapa ca acesta a fost victima unui atac cu exploziv si a unui schimb de focuri, in timp ce agentia Fars afirma cateva zile mai tarziu ca a fost utilizata o "mitraliera automata telecomandata".Dupa moartea sa, Hatami l-a prezentat drept ministru adjunct si seful Organizatiei pentru cercetare si invocare in materie de aparare, unde gestionat activitati de "aparare antiatomica".CITESTE SI: