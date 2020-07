Noi detalii despre moartea lui George Floyd: A repetat de 20 de ori ca nu poate sa respire si ca politistii o sa il omoare

Floyd, un afroamerican in varsta de 46 de ani, a murit la 25 mai dupa ce un politist alb l-a tinut - cu genunchiul apasat pe gat - timp de opt minute si 46 de secunde, in timp ce era incatusat, pe burta.Moartea sa a provocat numeroase manifestatii in Statele Unite si in lume impotriva rasismului si brutalitatii politiei.Intr-o inregistrare video filmata de un trecator, devenita virala pe Internet dupa moartea sa, victima este surprinsa strigand "nu pot sa respir".Insa o transcriere subtitrata a camerelor individuale ale politistilor implicati - depusa marti la un tribunal din Minnesota de unul dintre politisti - dezvaluie noi detalii acestei drame.In timpul arestarii, Floyd i-a implorat pe agenti sa nu il urce in vehiculul politie, pentru ca, spunea el, era claustrofob si se afla in dificultate fizica.In timp ce incercau sa-l faca sa urce cu forta, Floyd a strigat ca nu putea respira si ca va "muri inauntru".Apoi, potrivit transcrierii, el a spus "mama, te iubesc. Spune-le copiilor mei ca-i iubesc. Sunt mort".El si-a mentionat mama si copiii in mai multe randuri dupa aceea si a repetat de peste 20 de ori "nu pot respira".