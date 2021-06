Noi imagini cu Roman Protasevici, surprinse in timp ce depune marturii

"Pentru ca nu am spus-o nicaieri si, imediat ce am spus-o, m-am trezit imediat la Minsk. Imediat", a spus acesta, fara a preciza la ce se refera, scrie unimedia.info Redactorul-sef al canalului de Telegram NEXTA, Roman Protasevici , a fost retinut pe 23 mai la aeroportul din Minsk, dupa ce autoritatile din Belarus au ordonat deturnarea unei curse de linie Atena - Vilnius.Presa straina noteaza ca Protasevici si Stepan Putilo, un alt crator al NEXTA, ar putea fi pedepsiti cu moartea. Acestia sunt inclusi pe lista teroristilor.Liderul belarus Aleksandr Lukasenko a declarat ca nu este impotriva interogarii activistului Roman Protasevici de catre separatistii din estul Ucrainei. In acest sens, Lukasenko i-a invitat pe "anchetatorii" din Lugansk care au deschis un "dosar penal" impotriva lui Protasevici sa mearga la Minsk pentru interogatoriu, anunta adevarul.ro "In Donbas, a fost deschis un dosar penal impotriva acestei persoane (Roman Protasevici, n.r.). I-am amintit presedintelui Putin ( Vladimir Putin , presedintele rus, n.r.) ca a fost deschis un dosar penal si am spus ca, daca (separatistii, n.r.) au intrebari, sunt bineveniti la noi, sa adreseze intrebari, pentru ca acestia (Roman Protasevici si alti opozanti, n.r) au ucis oameni in Donbas" - a afirmat Aleksandr Lukasenko, la o intalnire pe tema relatiilor cu Rusia