Noi imagini cu suprafata planetei Marte, captate de instrumentul CaSSIS. 20.000 de fotografii, stocate pana acum

Studiul gazelor din atmosfera martiana

20.000 de imagini cu Marte

Luna aceasta, Planeta Rosie a intrat intr-un nou an, cunoscut drept Anul 36. Distanta dintre ea si Pamant se schimba constant, avand in vedere ca planetele se invart in jurul Soarelui cu viteze diferite. Astfel, cea mai buna fereastra pentru lansarea unor misiuni apare la fiecare 26 de luni, cand planetele se apropie cel mai mult.Este anticipat la rover-ul Perseverance al NASA - cel mai sofisticat vehicul trimis vreodata pe o alta planeta - sa amartizeze pe 18 februarie.Marte este de multi ani observata indeaproape. De la lansarea in 2016 a instrumentului CaSSIS, el a fost folosit pentru a oferi cercetatorilor informatii despre suprafata planetei. Camera se deplaseaza cu ExoMars Trace Gas Orbiter al Agentiei Spatiale Europene (ESA), care studiaza gazele rare din atmosfera martiana. Obiectivul tehnic al CaSSIS este sa caute potentiale locuri de amartizare pentru misiuni viitoare, una dintre acestea fiind ExoMars al ESA, care ar urma sa fie lansata in 2022.Ca parte a activitatii, a observat o varietate de minerale, canioane, cratere si alte caracteristici geologice de pe suprafata.Imaginile publicate recent pe Instagram arata si depozite de gheata si furtuni de nisip.Profesorul Nicolas Thomas din Oswestry (Shropshire) a construit instrumentul de inalta rezolutie si conduce proiectul la Universitatea din Berna (Elvetia), care a stocat pana acum peste 20.000 de imagini cu Marte , potrivit BBC.In ultimele luni, CaSSIS a captat, saptamanal, pana la 300 de imagini.CaSSIS se deplaseaza cu aproximativ 3km/s, astfel ca imaginile trebuie facute foarte rapid. Timpul de expunere este de doar 1,5ms, iar distanta de la care sunt efectuate este de circa 400 de kilometri. Ulterior, ele sunt colorate artificial pentru a sublinia descoperirile.La cinci zile dupa asteptata amartizare a Perseverance, este estimat ca vor fi obtinute imagini cu parasuta acestuia si scutul termic emis. Profesorul Thomas a precizat ca acest lucru va fi posibil daca amartizarea va fi de succes, iar in cazul in care ea are loc intr-un alt loc decat cel stabilit, CaSSIS va ajuta la gasirea rover-ului.Camera va continua sa orbiteze si este programat sa ofere asistenta misiunii ExoMars din 2022. Profesorul Thomas spera ca proiectul sa continue pana cel putin in 2025.