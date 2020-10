Noi manifestatii in Polonia impotriva interdictiei aproape totale a avortului; mii de persoane au protestat pe strazi

Tribunalul Constitutional din Polonia a interzis joi intreruperea de sarcina in caz de malformatie grava a fetusului, o decizie a priori definitiva, dar totusi contestata de opozitia liberala si de organizatii de aparare a drepturilor femeilor in aceasta tara profund ancorata in traditia catolica.Strigand 'Libertate, egalitate, drepturile femeilor', protestatarii, incalcand interdictia de adunari publice decretata de guvern in cadrul luptei impotriva pandemiei de coronavirus, au defilat pe strazile din intreaga tara pentru a denunta decizia Tribunalului Constitutional.'Rusine' sau 'Razboi femeilor' se putea citi pe bannerele manifestantilor, care cer de asemenea un referendum pe acest subiect.Decizia, care este conforma cu dorinta partidului ultracatolic nationalist aflat la putere, Lege si Justitie (PiS), restrange dreptul la avort doar la cazurile in care viata femeii insarcinate este in pericol sau sarcina este rezultatul unui viol ori al unui incest.Presedintia poloneza si Episcopatul Poloniei si-au exprimat 'satisfactia' dupa decizia Tribunalului Constitutional, reformat de guvernul PiS si acuzat de atunci ca are in randurile sale o serie de judecatori loiali acestui partid.Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatovic, a reactionat joi la decizia Tribunalului Constitutional, denuntand intr-un comunicat o "incalcare a drepturilor omului".Liderul Partidului Popular European (PPE), fost presedinte al Consiliului European si fost premier polonez Donald Tusk, a declarat la randul sau ca este vorba de o "ticalosie politica".Conform datelor oficiale, Polonia, tara de 38 de milioane de locuitori, a inregistrat in 2019 numai circa 1.100 de intreruperi de sarcina, in mare majoritate fiind autorizate din cauza unei malformatii ireversibile a fetusului.Conform unor ONG-uri, numarul de avorturi practicate clandestin in Polonia sau in clinici din strainatate ar putea fi aproape de 200.000 pe an.