Noi masuri anticoronavirus in Spania: Se inchid cluburile si se interzice fumatul pe strada acolo unde nu se poate respecta distantarea fizica

Ministrul a prezentat o serie de masuri care se vor aplica pe intreg teritoriul Spaniei, in urma unei reuniuni de urgenta a autoritatilor sanitare din toate regiunile spaniole.Spania, una dintre tarile cu cele mai multe decese in urma pandemiei, a inregistrat joi aproape 3.000 de cazuri noi in 24 de ore.Pentru a lupta impotriva propagarii virusului, discotecile, barurile de noapte si salile de dans vor fi inchise. Restaurantele si alte baruri vor trebui sa se inchida la ora unu dimineata si nu vor mai putea primi clienti dupa miezul noptii.Fumatul va fi interzis pe strada acolo unde nu se poate mentine o distanta de siguranta de doi metri. Aceasta masura, care urmeaza recomandarilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), este deja in vigoare in doua dintre cele 17 regiuni autonome, Galicia si Canare.In caminele de batrani, vizitele vor fi limitate si toti noii rezidenti vor trebui sa fie testati la internare.Regiunile sunt obligate sa desfasoare campanii de testare in grupurile de populatie cu risc si in cartierele si orasele foarte afectate de pandemie.Ministrul Salvador Illa nu a specificat data intrarii in vigoare a acestor noi restrictii.Aceasta tara cu 47 de milioane de locuitori a inregistrat 110 cazuri la 100.000 de locuitori, o rata de incidenta mult mai mare decat cea a altor tari mari din Europa de Vest.