Val de plangeri impotriva lui Donald Trump pentru asaltul de la Capitoliu: "Si-a mintit fara incetare sustinatorii"

Reactie din partea lui Trump: "Un nimeni fara credibilitate"

"Incapabil sa accepte infrangerea, Donald Trump a purtat un razboi deschis impotriva transferului pasnic al puterii" catre Joe Biden , a scris Eric Swalwell, ales in Camera Reprezentantilor."El si-a mintit fara incetare sustinatorii afirmand ca alegerile le-au fost furate", a adaugat el, "si in cele din urma a facut apel la suporterii sai sa vina la Washington " pentru o manifestatie pe 6 ianuarie.Intr-un lung discurs sustinut in fata Casei Albe , Donald Trump le-a spus atunci miilor de manifestanti: "Luptati-va ca niste diavoli".In plangerea sa depusa la un tribunal din Washington, Eric Swalwell ii vizeaza, de asemenea, pe fiul miliardarului, Donald Trump Jr., pe avocatul sau, Rudy Giuliani, si pe alesul republican din Camera Reprezentantilor, Mo Brooks.Toti au luat cuvantul in cadrul aceleiasi reuniuni."Acuzatii au adunat, inflamat si incurajat multimea agresiva si, din acest motiv, sunt in intregime responsabili pentru pagubele si distrugerea care au urmat", a notat el.Un purtator de cuvant al lui Donald Trump, Jason Miller, a reactionat printr-un comunicat in Washington Post, calificandu-l pe Eric Swalwell drept "un nimeni fara credibilitate".Un alt ales din Camera Reprezentantilor, Bennie Thompson, a depus o plangere la jumatatea lunii februarie. Congresmanul democrat si o organizatie de aparare a drepturilor civile ale populatiei de culoare din SUA au formulat o plangere penala impotriva fostului presedinte Donald Trump, avocatului acestuia, Rudy Giuliani, si impotriva a doua grupuri de extrema-dreapta pentru asaltul din 6 ianuarie asupra Capitoliului. Autorii plangerii au invocat o lege din 1871, menita sa protejeze populatia de culoare fata de abuzurile Ku Klux Klan.Cinci persoane, printre care si un politist din Politia Capitoliului, au murit in acest asalt asupra sediului Congresului in momentul in care alesii urmau sa certifice victoria democratului Joe Biden impotriva lui Donald Trump in alegerile prezidentiale din noiembrie.Acuzat de "incitare la insurectie" pentru ca si-a chemat sustinatorii sa mearga peste Congres, Donald Trump a fost achitat de Senat pe 13 februarie.El nu a acceptat niciodata rezultatul alegerilor prezidentiale, afirmand fara niciun fundament ca infrangerea sa a fost provocata de fraude masive, noteaza AFP.Desi a votat pentru achitarea fostului presedinte in Senat, intrucat considera ca acesta nu avea competenta de a-l judeca dupa incetarea mandatului, puternicul lider al republicanilor Mitch McConnell a declarat el insusi atunci ca drumul actiunilor judiciare impotriva lui Trump ramane inca deschis.