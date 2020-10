VIDEO Noi proteste in Belarus: Fortele de ordine au utilizat tunuri de apa

57th day of protests in Belarus❗️ pic.twitter.com/ckzhJGMnne - NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2020

9eme dimanche de mobilisation a #Minsk #Belarus!

Total soutien a l'heroique peuple #Bielorusse qui poursuit sa lutte inlassable pour la liberte contre le regime totalitaire de #Loukachenko.

Vous incarnez l'espoir de tout un pays! πŸ'™πŸ'ŸπŸ'"πŸ€βšͺπŸ"΄βšͺ#Belarusprotests #Belarusfredoom

La miscarea de protest fara precedent, declansata de suspiciuni de frauda masiva in alegerile prezidentiale din 9 august, participa zeci de mii de persoane in fiecare duminica, in pofida represiunii autoritatilor.Duminica dupa-amiaza, peste 100.000 de persoane, potrivit agentiei de presa Interfax, au participat la Minsk la un mars dedicat de aceasta data "detinutilor politici".Presa online belarusa independenta Tut.by a anuntat zeci de mii de persoane si a difuzat imagini cu coloane impresionante de protestatari care purtau pancarte cu culorile opozitiei alb-rosu-alb.Ca in fiecare duminica, autoritatile belaruse au desfasurat in numar mare forte de interventie si vehicule blindate. De asemenea, autoritatile limiteaza accesul la internetul mobil si reduc functionarea transportului in comun pentru a impiedica mobilizarea manifestantilor.