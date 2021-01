Noi tulpini ale coronavirusului descoperite. Sefii Centrului European pentru Controlul Bolilor au cerut masuri mult mai stricte "in saptamanile urmatoare"

Centrul European pentru Controlul Bolilor (CNDC)"Mesajul esential este sa va pregatiti pentru o escaladare rapida de la rigoarea masurilor (pentru a contracara virusul) in saptamanile care vin cu scopul de a mentine capacitati de ingrijire, precum si de a accelera campaniile de vaccinare", a scris Centrul European pentru Controlul Bolilor (ECDC), in actualizarea evaluarii riscurilor in UE.ECDC, care cuprinde cele 27 de tari ale Uniunii Europene, precum si Marea Britanie, Norvegia si Islanda, a apreciat la "crescut/ foarte crescut" evaluarea privind riscurile sanitare asociate noilor variante, fata de "crescut" in prima evaluare de la sfarsitul lui decembrie.Asa cum a solicitat deja Organizatia Mondiala a Sanatatii, Agentia europeana cu sediul la Stockholm a cerut membrilor sai sa-si consolideze capacitatile de testare si mai ales secventierea pentru a putea detecta mai bine noile asa-numite variante britanica, sud-africana sau braziliana."Dat fiind ca populatiile responsabile de transmitere nu vor fi vaccinate pentru inca cateva luni, este recomandat ca statele membre sa fie prudente inainte de a le relaxa masurile de restrictie", pledeaza ECDC in raport."Din cauza dovezilor contagiozitatii semnificativ mai mari a noilor variante care ingrijoreaza, autoritatile nationale ar trebui sa fie pregatite sa ia masuri si mai stricte si sa incurajeze populatia sa le respecte", a continuat Agentia europeana, care recomanda ca statele sa se pregateasca si pentru un numar crescut de pacienti in spitale.Pentru varianta asa-numita britanica ("VOC 202012/01" ou "B.1.1.7"), ECDC a recenzat marti 1.300 de cazuri in tarile sale membre in afara de Marea Britanie, unde tulpina domina.Pentru varianta sud-africana ("501Y.V2"), 27 de cazuri au fost depistate in zece tari din zona ECDC, intre care Germania, Franta si Belgia , potrivit bilantului din 19 ianuarie.