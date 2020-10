Studiul clinic din SUA al AstraZeneca pentru vaccinul anti COVID-19 ar putea fi reluat in aceasta saptamana

Acest studiu pe scara larga din SUA, aflat in faza finala, este suspendat din 6 septembrie, dupa ce un participant la testarile clinice din Marea Britanie s-a imbolnavit de o boala inflamatorie rara a coloanei vertebrale, numita mielita transversa.Sursele au spus ca au fost informate ca studiul clinic ar putea fi reluat in aceasta saptamana. Nu este clar cum va caracteriza FDA boala respectiva.Un purtator de cuvant al FDA a refuzat sa comenteze.Agentia cere cercetatorilor care efectueaza studiul clinic sa adauge informatii in legatura cu incidentul respectiv in formularele de consimtamant care trebuie semnate de participantii la cercetare, potrivit uneia dintre surse.Autoritatile de reglementare britanice au analizat anterior boala respectiva si au stabilit ca "nu exista dovezi suficiente pentru a afirma cu certitudine" ca are sau nu legatura cu vaccinul. Acestea au permis reluarea inrolarii participantilor in studiul clinic din Marea Britanie, potrivit unui proiect al formularului de consimtamant modificat obtinut de Reuters.Autoritatile de reglementare din Brazilia India si Africa de Sud au permis deja ca AstraZeneca sa reia studiile clinice.AstraZeneca, care dezvolta un vaccin pentru noul coronavirus in colaborare cu cercetatorii Universitatii Oxford, a fost vazuta ca o favorita in cursa de producere a unui vaccin pentru Covid-19, pana cand studiile sale clinice au fost suspendate in urma bolii declansate la participantul din testarea clinica britanica.