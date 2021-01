Noile recomandari ale OMS pentru tratarea pacientilor cu COVID-19. De ce e bine sa stea bolnavii pe burta

"Celelalte lucruri incluse in aceste recomandari noi sunt ca pacientii bolnavi de Covid-19 care stau acasa ar trebui sa foloseasca un oximetru pentru masurarea saturatiei de oxigen in sange, pentru a sti daca starea lor de sanatate se inrautateste si daca ar trebui sa fie tratati la spital", a declarat o purtatoare de cuvant a OMS, Margaret Harris, intr-un briefing sustinut la Geneva. OMS mai recomanda medicilor sa pozitioneze pacientii pe burta, pentru a imbunatati fluxul de oxigen, a mai spus Harris."Mai recomandam, sugeram folosirea unei doze reduse de anticoagulant pentru a preveni formarea de cheaguri in vasele de sange. Sugeram utilizarea unor doze scazute, nu mari, pentru ca cele mari pot provoca alte probleme", a explicat aceasta.Harris a mai spus ca expertii OMS aflati la Wuhan , unde a izbucnit epidemia de Cobid-19, in decembrie 2019, vor iesi din carantina in urmatoarele doua zile si vor incepe sa lucreze cu cercetatorii chinezi pentru a afla originea virusului.Ea a refuzat sa comenteze despre intarzierile aparute in distribuirea vaccinurilor pentur Covid-19 in Uniunea Europeana.AstraZeneca, care a dezvoltat un vaccin anti-Covid-19 impreuna cu Universitatea Oxford, a anuntat vineri UE ca nu poate respecta volumul de livrari convenit pana ia sfarsitul lunii martie.