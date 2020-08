Nord-irlandezul Ronan Hughes, suspectat ca a jucat un rol-cheie in cazul camionului "mortii" din Anglia, pledeaza vinovat de omucidere involuntara

Suspectat de organizarea soferilor care participau la traficul de persoane, Ronan Hughes, in varsta de 40 de ani, a pledat vinovat si de ajutorarea migratiei ilegale, vineri, la Old Bailey.Ronan Hughes a fost arestat in aprilie in Irlanda si a fost extradat in iunie catre Anglia, in baza unui mandat european de arestare cu privire la 39 de capate de omor si ajutorarea migratiei.La 23 octombrie 2019, corpurile a 31 de barbati si opt femei, inclusiv a doi adolescenti in varsta de 15 ani, au fost descoperite intr-un container, in zona industriala Grays, la est de Londra. Containerul provenea din portul belgian Zeebruges.Tot vineri a comprut sialt nord-irlandez, Eamonn Harrison, in varsta de 23 de ani, care a condus camionul pana la Zeebruges. El a pledat nevonovat de omor si de ajutorarea migratiei ilegale.Mai multe persoane au fost inculpate in Regatul Unit in acest caz, inclusiv soferul camionului frigorific Maurice Robinson, in vaesta de 25 de ani, care a pledat la inceputul lui aprilie vinovat de omucidere involuntara.Alti 13 suspecti au fost inculpati in Franta si alti 13 in Belgia Multe dintre victimele acestei drame erau originare dintr-o regiune saraca din centrul Vietnamului, unde familiile se indatoreaza cu mii de dolari pentru a-si trimite un membru in Regatul Unit, prin filiere clandestine, in speranta ca acesta sa gaseasca un loc de munca bine platit.Drama a scos la lumina pericolele migratiei clandestine, cu traficanti lipsiai de scrupule ce profita de vulnerabilitatea candidatilor la migratie, care ajung adesea in baruri de unghii si ferme de canabis ilegale in Regatul Unit, redusi la o stare de semisclavie.