Norvegia a adaugat tari noi pe lista carantinei obligatorii la intrarea pe teritoriu, pe fondul intensificarii epidemiei de COVID-19

De sambata, toti calatorii veniti din Polonia, Malta, Islanda, Cipru, Olanda , Insulele Feroe si unele regiuni din Danemarca si Suedia vor fi tinuti in carantina timp de 10 zile. Masura li se aplica deja celor sositi din Spania, Franta, Elvetia si alte tari. Conform site-ului de internet al Institutului Norvegian de Sanatate Publica (NIPH), si Romania este considerata zona 'rosie', pentru care este obligatorie carantina.'Facem asta acum pentru ca toata lumea sa isi poata trai cat mai curand viata in cea mai mare libertate', a explicat Solberg intr-o conferinta de presa. 'Toate calatoriile in strainatate sunt asociate cu un risc de infectare', a adaugat ea.In Norvegia au fost diagnosticate saptamana trecuta 357 de cazuri noi de COVID-19, cel mai mare bilant din aprilie pana acum, insa mult sub recordul saptamanal de 1733 de cazuri inregistrat la sfarsitul lui martie, arata datele NIPH.Norvegia nu este membra a Uniunii Europene, dar face parte din Spatiul Schengen. In faza initiala a epidemiei de coronavirus, restrictiile de deplasare impuse de autoritatile norvegiene au fost printre cele mai drastice din Europa, dar din iunie au fost relaxate treptat. Autoritatile norvegiene au suspendat saptamana trecuta planul de redeschidere in continuare a societatii.