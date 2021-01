Norvegia inchide granitele pentru straini. Care sunt categoriile exceptate de la noile masuri

Astfel, conform informatiilor comunicate public de autoritatile norvegiene, incepand cu data de 29 ianuarie a.c., ora 00.01, intrarea in Norvegia va fi permisa doar urmatoarelor categorii de persoane:* persoanele care detin cetatenia norvegiana;* persoanele care au domiciliul sau resedinta in Norvegia;* membrii de familie ai persoanelor care au resedinta in Norvegia (de exemplu: sotul / partenerul inregistrat / coabitantul, copiii minori, parintii copiilor minori);* persoanele aflate in tranzit aeroportuar in Norvegia;* transportatorii profesionisti de marfuri si persoane;* membrii echipajelor navale si cei ai echipajelor aeriene;* jurnalistii si alt tip de personal aflat in misiune pentru o institutie media straina;* persoanele care se deplaseaza in Norvegia din anumite motive (de exemplu: pentru ingrijirea copiilor minori, pentru acordarea de ingrijire anumitor categorii de persoane vulnerabile sau din alte motive de asistenta sociala);* persoanele care isi desfasoara activitatea in domenii sociale considerate critice;* personalul medical din Suedia si Finlanda care isi desfasoara activitatea in cadrul serviciului norvegian de sanatate si ingrijireCiteste si: