Avionul care revolutioneaza zborurile aeriene: Distanta Londra - New York, in doar 3 ore si jumatate VIDEO

Noile avioane Overture vor revolutiuona zborurile aeriene, prin faptul ca va micsora durata acestora, efectuand o cursa Londra - New York in doar 3,5 ore, la jumatate din timpul actual al companiilor de linie.Aceasta miscare va produce un salt urias in aviatie, prin introducerea aeronavelor care pot zbura cu viteze supersonice. Prin noul contract, se asteapta ca Overture sa fie primul avion comercial care sa aiba emisii de carbon nete zero, potrivit Aero News Global Avionul Overture al companiei Boom Supersonic este planificat sa fie gata in 2025, sa faca teste de zbor in 2026 si sa inceapa cursele cu pasageri in 2029.Noua aeronava din Statele Unite, desprinsa mai degraba din filmele science-fiction decat din realitate va putea atinge viteze de 1,7 Mach (2100 de kilometri pe ora - n.a.), adica de doua ori mai mult fata de cele mai rapide avioane din ziua de astazi.Printre numeroasele rute viitoare ale United Airlines se numara Londra - New York, care va fi strabatuta in 3,5 ore, New York - Franfurt (4 ore) si San Francisco - Tokyo (6 ore)."United isi continua traiectoria pentru a construi o companie aeriana inovatoare si mai durabila, iar progresele de astazi ale tehnologiei fac tot mai viabile avioanele supersonice.Viziunea Boom pentru viitorul aviatiei comerciale, combinata cu cele mai atractive rute din lume, va oferi calatoriilor de afaceri si de agrement acces la o experienta de zbor stelara", a declarat Scott Kirby, CEO-ul companiei United.